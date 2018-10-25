Türkiye'nin 7. şehir hastanesi olacak Manisa Şehir Hastanesinde çalışmalar tamamlandı, 122 yoğun bakım ünitesi, 19 ameliyathanesi ve 156 poliklinik odası olan 558 yataklı dev sağlık tesisi, 27 Ekim'den itibaren hizmet verecek.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce kamu-özel iş birliğinde 178 bin metrekare kapalı hizmet alanında toplam 235 milyon avroluk yatırım tutarıyla 2 yıl önce yapımına başlanan Manisa Şehir Hastanesinde inşaat çalışmalarının ardından, iç mekan düzenleme, cihaz tedariki ve diğer ihtiyaçlar da tamamlandı.
Adeta 5 yıldızlı otel konforundaki dev sağlık tesisinin sağlık hizmetine başlamasıyla devlet hastanelerinin yatak kapasitesi de bine ulaştı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Şehir Hastanesinde hazırlıkların tamamlandığını, 27 Ekim Cumartesi gününden itibaren bölgesel nitelikteki hastaneyi vatandaşların hizmetine açacaklarını söyledi.
Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri ve Elazığ'ın ardından Türkiye'nin 7. şehir hastanesinin hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yemenici, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği projelerden birisi. Biz 7. şehir hastanesi olacağız. 122 yoğun bakım ünitesi olan 19 ameliyathanesi ve 558 yatak kapasitesi olan büyük bir yatırım" dedi.
Sağlık hizmetinde büyük bir aşama kat ettiklerine dikkati çeken Yemenici, şehirde artık banyosu tuvaleti olmayan hasta odası kalmadığını ifade etti.
Manisa Şehir Hastanesinde odaların çok geniş olduğunu anlatan Yemenici, "Tek kişilik odaların çokluğu nedeniyle halkımız 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini alacak. Ayrıca yoğun bakım yatak sayısının fazla olması çok büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.
Yemenici, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyetin, hastanede incelemede bulunduğunu dile getirerek, bakanlık heyetinin incelemesinin ardından hastanenin 27 Ekim Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlanmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.
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