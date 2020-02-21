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Haberlerİş-Yaşam

Türkiye'nin ayranı 12 ülkenin sofrasını tatlandırıyor

Türkiye'nin ayran ihracatı 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artış göstererek 1 milyon dolara yaklaştı ve ürün ABD'den Katar'a, Gürcistan'dan Azerbaycan'a kadar 12 ülkenin sofralarını tatlandırdı

ayran ihracatı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye geçen yıl bin 667 ton ayran ihracatı karşılığı 924 bin 226 dolar gelir elde etti. Bu tutar, 2018 yılında 878 bin dolar seviyesindeydi. 2019'da 12 ülkeye ayran ihracatı yapıldı. Türk ayranı, Gürcistan, Libya, Azerbaycan, ABD, Lübnan, Kuveyt, Katar, Suriye, Irak, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkmenistan'daki sofralarda yerini aldı. En çok ayran ihracatı yapılan ülke ise bin 87 ton ile Gürcistan oldu.

SON 5 YILDA 6 MİLYON DOLARA YAKIN AYRAN İHRACATI

Son 5 yılda ayran ihracatından 5 milyon 847 bin dolarlık gelir elde edildi. Gelirin yıllara göre dağılımına bakıldığında 2015'te 990 bin 888 dolar, 2016'da 761 bin 107 dolar, 2017'de 2 milyon 594 bin 880 dolar, 2018'de 878 bin 267 dolar kayıtlara geçti. Türkiye'nin ayran üretimi ise 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 azalışla 720 bin 120 ton oldu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME İÇİN EN ÖNEMLİ KALDIRAÇ İHRACATTIR"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, AA muhabirine, ihracatın artmasının rekabet gücüne bağlı olduğunu belirterek "Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir toparlanma ancak çiğ sütte kalite fiyat dengesinin sağlanmasıyla oluşacak." dedi.

İhracat desteklerinin sektörün elini güçlendireceğini vurgulayan Tezel, şunları kaydetti:

"2019'daki gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki iç piyasanın düzenlenebilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için en önemli kaldıraç ihracattır. Bu hem milli ekonominin ihtiyacı olan döviz girdisini sağlayacak hem de sektörün tüm paydaşlarının yeni yatırım hevesini teşvik edecektir. Dolayısıyla sektörün vizyonunda ihracatın önemli bir yer tutması gerekirken, uluslararası rekabeti göz önüne aldığımızda ihracatta desteklemelere ihtiyaç var. İhracatımız için de özellikle katma değeri yüksek ürünleri özel bir destekleme kapsamına alarak ton başına ihracat katma değerimizi ve dolayısıyla ülkemizin sektörel marka değerini yükseltmeliyiz."

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