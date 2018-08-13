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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'dan sınır kapısı açıklaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Ovaköy sınır kapısının açılmasına ilişkin, "Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki bir iki hafta içinde heyetler masa başında bir araya gelecek." dedi

13.08.2018 - 19:17 | Güncelleme: AA

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak ile Türkiye arasında açılması planlanan Ovaköy sınır kapısı konusunda, "Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki bir iki hafta içinde heyetler masa başında bir araya gelecek. Ardından saha ziyaretinde bulunacağız. Böylece ilk defa başlamış olacağız." dedi.

10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan Büyükelçi Yıldız, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yıldız, Irak Başbakanı İbadi'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyareti değerlendirirken, iki ülke arasındaki önemli meselelerin ele alınacağını belirterek, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratılmasından sonra en önemli konulardan birinin ülkenin yeniden imarı olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin bunun için 5 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Geldiğimiz noktada Irak'ta yeni hükümetin bir an önce oluşturulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Irak'ta bir süredir elektrik ve su kesintileri nedeniyle protestolar düzenlendiğini anımsatarak, İbadi ile Türkiye'ye gelecek heyette su, elektrik ve petrol yönetiminden sorumlu kişilerin de bulunacağını, dolayısıyla bu konuların görüşmelerde gündemde olacağını belirtti.

Yıldız, "Bunların hepsi Türkiye-Irak ilişkilerinde gündemde tuttuğumuz konular. Su konusu da böyle, elektrik zaten ticaretini yaptığımız bir konu. Petrol ise halen Bağdat ile Erbil'in kendi aralarında anlaşmaya varmalarını beklediğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

"PKK İLE MÜCADELE BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin gündeme getireceği önemli konuların da bulunduğunu vurgulayan Yıldız, bunların başında PKK ile mücadelenin geldiğini bildirdi. Yıldız, şunları dile getirdi:

“Şimdi DEAŞ bittiğine göre PKK ile mücadeleye eğilmeleri gerekiyor. Kendi anayasaları da zaten komşu ülkeye tehdit bir unsurun barındırılamayacağını söylüyor. PKK'nın defedilmesi hem anayasal sorumlulukları hem de ülkenin bütünlüğü gereği. Bizim şu anda operasyon düzenlediğimiz yerlerde değil, Sincar'da hatta belli bir dönem Kerkük'e kadar uzanmış bir PKK mevcudiyetinden de bahsediyorum."

Büyükelçi Fatih Yıldız, "Iraklılar terörle mücadelenin nasıl yapıldığını biliyorlar. Gerektiği noktada güç kullanarak yapılan bir mücadele bu. Biz tam anlamıyla bir terörle mücadele bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE SU İÇİN BERABER ÇALIŞMAYA HAZIR

Su konusunun iki ülke arasındaki önemli konulardan olduğunu vurgulayan Yıldız, geçen 1,5 yılın bu konuda verimli geçtiğini, Irak"ın ilgili bakanının 4 kez Türkiye'ye geldiğini ve çalışma grupları oluşturulduğunu söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:

"Buradaki anlayışımız da suyun iki tarafı ayrıştıran değil, bir araya getirecek iş birliğinin temel olduğu bir alan haline geçmemiz. Türkiye'nin bu konudaki birikimine ve tecrübesine de ihtiyaçları var. Biz de bunu harekete geçirmek istiyoruz. Özellikle 5 milyar doların önemli bir bölümünde suyun yönetimine, tarımsal sulamaya yönelik projelere ağırlık verebileceğimizi söyledik. Onların önceliklerini belirlemesi önemli. Su konusunda bugünden yarına Türkiye'nin yaklaşımlarıyla Irak'ın suyunda bir artış olmayacak. Çünkü Irak'ın su sorunun nedeni sadece Türkiye değil. Suyun idaresine ayrı bir gözle bakmaları gerekiyor. Onu da uzun vadede beraber halledebileceğiz. Bu konuda Türkiye mümkün olduğunca beraber çalışmaya hazır olduğunu ortaya koyacak. Biz suyu da hiçbir zaman başka bir şeyin karşılığı olarak görmedik."

OVAKÖY SINIR KAPISI

Yıldız, Türkiye-Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılmasının da önemli konular arasında yer aldığının altını çizdi. Açılması planlanan Ovaköy sınır kapısının karşısındaki Fişabur'un kontrolünün halen Bağdat merkezi yönetiminde değil, IKBY'de olduğunu belirten Büyükelçi Yıldız, burada merkezi yönetimin hakimiyetinin kurulmasını desteklediklerini dile getirdi.

Yıldız, "İkinci kapı IKBY'de yapılan referandumun yeniden gündemimize getirdiği bir konu. Aslında bu çok uzun yıllardan beri gündemde olan bir konu. IKBY'deki referandum herkese hatırlattı ki Irak ile Türkiye arasındaki ticaret tek kapı üzerinden yürümez. Hem ticaret açısından hem de siyaseten sağlıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Habur'daki sınır kapısının yıllar önce Dohuk ve Zaho gibi yerlerde ekonomik canlanma sağladığını hatırlatan Yıldız, Ovaköy kapısının da aynı etkiyi Musul için getireceğine inandıklarını kaydetti.

Yıldız, "Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki bir iki hafta içinde heyetler masa başında bir araya gelecek. Ardından saha ziyaretinde bulunacağız. Böylece ilk defa başlamış olacağız." dedi.

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY ile ilişkiler konusuna da değinerek şöyle konuştu:

"IKBY'nin referandumdan sonra Türkiye'nin tutumundan aldığı dersler var. IKBY, birleşik, bütün Irak'ın parçası olarak hareket ettiği noktada karşısında iş birliğine yakın bir Türkiye bulabilecek. Onun dışında Irak’tan kopmak ya da farklı bir yapı oluşturmak gibi bir mülahazayla Türkiye’ye iş birliğiyle yaklaştığı zaman Türkiye buna yatkın olmadığını açıkça ortaya koydu."

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