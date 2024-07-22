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        Haberler Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı | Dış Haberler

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de ayrılıkçı gündemini ilerletmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:29
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        BMGK'da terör örgütü açıklaması
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        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durumun ele alındığı oturumda konuştu.

        Suriye'deki insani durumun korkunç olduğunu ve giderek kötüleştiğini ifade eden Yıldız, ülkede 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini dile getirdi.

        Yıldız, insani yardıma muhtaç olanların dörtte birinin Suriye'nin kuzeybatısında yaşadığını kaydetti.

        Suriye'deki insani durumun etkilerinin sadece ülkeyi değil bölgeyi ve ötesini etkilediğini vurgulayan Yıldız, yeni mülteci hareketliliğini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir fonlamanın sağlanması gerektiğini söyledi.

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        Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin sınır ötesi insani yardım konusunda BM ile işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

        Suriye'de kötüleşen durumun bilincinde olarak uluslararası toplumun acilen ihtilafa kalıcı çözüm için harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, ihtilafın tüm siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti.

        Yıldız, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'nin Suriye'de ayrılıkçı gündemini ilerletmeye çalıştığına ve insan hakları ihlallerine dikkati çeken Yıldız, "Terör örgütlerine meşru aktör muamelesi yapılmamalı." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #türkiye
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