Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 444,9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,7 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 280,3 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 35,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 13,9 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 506,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 13,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 123 milyar 619 milyon lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 30,4 olarak kayıtlara geçti.