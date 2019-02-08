Altın mevduatı en fazla artan illere bakıldığında, Batman, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Bingöl ve Mardin gibi Türkiye'nin doğusunda yer alan illerin zirvede yer alması dikkati çekti

- Geçen yılın sonu itibarıyla 2017'ye kıyasla altın mevduatı Batman'da yüzde 177,2, Şırnak'ta yüzde 135,1 ve Hakkari'de yüzde 129,5 arttı

- Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip iller 12,9 milyar lirayla İstanbul, 4 milyar lirayla Ankara ve 2,2 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı