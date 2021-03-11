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Türkiye'nin Elvis'i: Erol Büyükburç

Türk popunda yenilikleriyle adından söz ettiren sanatçı, 22 Mart 1936'da Adana'da dünyaya geldi.

Türkiye'nin Elvis'i: Erol Büyükburç
AA

Büyükburç, eğitimine babası Sufi Beyin görevi dolayısıyla bulunduğu Halep'te, Frere Maris'te başladı, Adana Kemal Paşa İlkokulunda devam etti.

Başarılı sanatçı, gazeteci Seral Cumalı'ya verdiği bir röportajda, dünyaya geliş hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Anneme eltisi, 'Sen artık doğuramazsın' deyince, o da kendini kanıtlamak istemiş ve beni ablamdan 10 sene sonra dünyaya getirmiş. Allah razı olsun o eltiden. 8 Ağustos 1936’da Adana’da doğdum. Babam Kafkasyalı Türkmen. Anne tarafından Giray Han’ın soyundan geliyorum. Babam Suphi Bey, Devlet Demiryolları güney hattında veznedardı.

Halep’teki Frere Maurice adlı Fransız mektebine gidiyor, tatillerde Adana’ya geliyordum. Annem keman ve ud çalar keyfince, ablam piyano çalarak Fransızca şarkılar söylerdi. Babamın tarafında herkes bir enstrüman çalar, güzel şarkı söylerdi. Evde fasıl kurulur, hepsi birer radyo icracısı gibi öyle güzel icra ederlerdi ki şarkıları; ben de onları dinler, feyz alırdım. Doğduğumda dedem anneme bir gramofon vermiş. Dedem ve babamın getirdiği taş plaklardan Tino Rossi, Caruso, Mozart, Hafız Burhan, Münir Nurettin plaklarını dinlerdik. Dinlediğim şarkıları çok güzel söylüyordum. İstanbul'a yerleşince, ortaokulda teneffüslerde arkadaşlarımın ısrarı üzerine bahçe duvarına çıkar, şarkı söylerdim."

İstanbul'da Fatih Gelenbevi Ortaokuluna giden sanatçı, 1951'de başladığı Sultanahmet Ticaret Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında İstanbul’da Şevket Uğurluel, Kanat Gür, Salim Ağırbaş ve Metin Ersoy ile kurduğu ilk grubuyla Florya plajında müzik yaptı.

Erol Büyükburç, bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına devam ederken diğer yandan Alis Rosental'dan şan dersleri aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin Yüksek Ticaret bölümünü okuyan sanatçı, üçüncü sınıfta ayrıldı.

Kendi adına kurduğu ilk orkestrası Erol Büyükburç Vokal Grubu ile çeşitli müzik türlerinin Türkiye’deki öncü uygulayıcısı olan Büyükburç, 1961'de "Little Lucy" adlı bestesini plak yaptı. Ardından "Kiss Me”, “Lover's Wish", "Memories" adlı bestelere imza attı.

Erol Büyükburç, Belgrat'ta 1964'te yapılan Balkan Melodileri Festivali’nde Milli Orkestra ile sahne aldıktan sonra folk düzenlemeleri yaptı.

1950'lerde İngilizce sözlü yabancı besteleri yorumlamaya başlayan sanatçı, farklı giyim tarzına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu popunun ortaya çıkışı, benim halk türkülerini aranje etmemle başlayan süreçtir. Farklı olmak istiyordum. Zeki Müren ve diğer şarkıcılar sahnede siyah smokinle şarkı söylüyordu. 'O kadar ciddiyete gerek yok.' dedim. Las Vegas ve Hollywood'un pırıltısını sahne şovlarıma uyguladım ve kıyafetlerimde çok cüretkar davrandım." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı sanatçı, 1992'ye kadar çocuk şarkılarının yanı sıra kendi hazırladığı kukla karakterleri ve kukla oyunları için hazırladığı şarkılara imza attı, 1990-2007 arasında, TRT için tango emisyonları yaptı, yabancı şarkılara Türkçe söz yazıp seslendirdi.

İlk albümü "Sevgi Çiçekleri"ni 1975'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, 1981'de "Sevemem" adlı şarkısının da aralarında olduğu "Sen Varsın"ı yayımladı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı.

Usta sanatçı, yaşamı boyunca 33 film, 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 9 kaset, 200'e yakın ödül, bin 800 beste yaptı ve çok sayıda turneye katıldı.

- Büyükburç'un rol aldığı filmlerden bazıları şunlar:

"Neşeli Aşıklar" (1964),"Kızılcıklar Oldu mu?" (1967),"Gençlik Türküsü" (1967),"Sus Sus Kimseler Duymasın" (1968),"Menekşe Gözler" (1968),"Turist Ömer Arabistan'da" (1969),"Kavanoz Dipli Dünya" (1971),"Kader Rüzgarı" (1976),"Kurban Olayım" (1976),"Nerdesin Firuze" (2003),"Hababam Sınıfı" Merhaba (2004),"Hırçın Kız Kadife" (2009)

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