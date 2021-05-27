Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine gıda firmaları damga vurdu

AA

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 109 şirketle gıda sektörü damga vurdu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nın sonuçlarına göre, en büyük 500 şirket, 23 sektörde toplandı.

Söz konusu araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 109 firmayla gıda ürünleri imalatı oldu. Gıdayı, 66 şirketle ana metal sanayi, 41 kuruluşla tekstil, yine 41 şirketle motorlu kara taşıtı, treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı römork) sektörü takip etti.

Kimyasal ve kimyasal ürün imalatında faaliyet gösteren şirket sayısı 33 olurken, elektrikli teçhizat imalatı yapan firmalardan 31 kuruluş listeye girdi.

Elektrik teçhizatı şirketlerini, 24 kuruluşla diğer metalik olmayan mineral ürünler, 21 firmayla kauçuk ve plastik ürünler, 19 şirketle fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç),15 şirketle kağıt ve kağıt ürünleri, 14 kuruluşla başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 13'er şirketle giyim eşyası ile elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı sektörü izledi.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen 10, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ile ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) sektörlerinden 7'şer, diğer ulaşım araçları imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ile içecek imalatından 6'şar şirket listede yer aldı.

En büyük 500 kuruluş arasında mücevherat, bijuteri eşyası ve ilgili ürünlerin imalatı 5, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri ile mobilya sektörleri 4'er, tütün ürünleri imalatı ise 3 firmayla boy gösterdi.

- İlk 500'deki gıda şirketlerinden 134 bin kişilik istihdam

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan 500 şirketin 716 bin 962 ücretli çalışan istihdam ettiği görüldü.

Bu kuruluşlar arasında 109 şirketle başı çeken gıda sektörü, toplam çalışanların yüzde 18,72'sini istihdam ediyor. İlk 500'deki gıda şirketlerinde çalışan sayısı 134 bin 279 oldu.

İlk 500'deki şirketlerin yer aldığı sektörlerden motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı 104 bin 427, tekstil imalatı 71 bin 965, ana metal sanayi 62 bin 282, elektrikli teçhizat sektörü ise 54 bin 980 çalışanla öne çıktı.

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında 29 bin 696, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatında 29 bin 685, giyim eşyası imalatında 27 bin 448, kauçuk ve plastik ürünler imalatında 27 bin 312, fabrikasyon metal ürünleri imalatında 25 bin 507, bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında 21 bin 281, madencilik ve taş ocakçılığında 20 bin 989 kişinin çalıştığı görüldü.

İlk 500'de 10 binden fazla kişinin çalıştığı sektörler arasında 18 bin 579 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 15 bin 748 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı, 11 bin 744 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 11 bin 408 ile kağıt ve kağıt ürünleri, 10 bin 392 ile mobilya sektörleri yer aldı.