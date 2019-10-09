Sosyal konut alanında uygulaması tek seferde gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Gaziantep'teki "Kuzey Şehir"de ilk etap olarak yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimleri başladı.

Derlenen bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ),Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde merkez Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda hayata geçirdiği projenin ilk etabında sona gelindi. Konutların anahtar teslimi yapılırken, evlerde yakın zamanda yaşamın başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı toplamda 50 bin konutun yer alması hedeflenen Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanı olma özelliği taşıyor.

Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek.

Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması projenin temel tasarım ilkelerini oluşturuyor.

Projede, cami kompleksleri, zemin katlarda manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet vereceği geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları yer alıyor.

"KONUT PROJESİNİN YAPILMASINI SEÇTİĞİMİZ YER ÇOK ÖNEMLİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye örnek olacak bir şehir kurma hedefiyle yola çıktıkları Kuzey Şehir'de ilk etabının tamamlandığını ve artık hak sahiplerinin evlerini teslim almaya başladığını söyledi.

Yeşil alanları, mahalle dokusu, evleriyle yeni bir şehri inşa ettikleri projeyi çok kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce 5,5 milyon metrekare alanı çok hızlı şekilde TOKİ'ye devrini sağladık. Konut projesinin yapılmasını seçtiğimiz yer çok önemli, burada üretim var, ihracat var, istihdam var. İşçilerimize ev lazım. Her gün biz 150 bin işçiyi şehrin bir başından bir başına taşıyoruz ve bu da mali yük demek. İşçilerimiz yolda yoruluyor. Şimdi biz 150 bin kişilik üretim merkezinin yanına çok kısa sürede bir yaşam merkezi oluşturduk. OSB'nin içinden Kuzey Şehir'e 6 kilometrelik yeni bir yol açtık. Yavuzeli yol hattından Ortadoğu Fuar Merkezi'nin yanından 20 kilometreyi Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük viyadüklerin olduğu bir yol yaptık. Bize 100 milyon liraya mal oldu. 6 ay gibi kısa bir sürede tüm alt yapı hizmetleri tamamlandı. Büyük bir başarı hikayesi var."

Şahin, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını anlatarak "Biz de gözlerindeki heyecanı, kiradan kurtulmuş olmanın mutluluğunu gördük. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak hem sanayimizin yüksek teknolojiye geçmesi hem de işçimizin yaşam kalitesinin artırmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Organizeyi merkeze alıyoruz. Üretim merkezi bizim ana damarımız, bu damarımız ne kadar rahat, mutlu olursa şehir de o kadar mutlu oluyor. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Şu anda ilk etapta yer alan 3 bin 500 konutun yüzde 80'inin tamamlandığını ve teslimatın başladığını bildiren Fatma Şahin, nisan ayına kadar bu etaptaki kalan konutların da hak sahiplerine teslim edileceğini vurguladı.

Projenin ikinci etabı olan bin 500 konut için de çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sayede toplam 50 bin konutun 5 bini tamamlanmış oluyor. Bölgede 1,5 milyon metrekare alanı belediye olarak biz aldık. Evlerdeki en büyük maliyet arsa maliyeti. Şimdi iş adamlarımızla, sanayicilerimizle, ticaret ve sanayi odalarımızla herkesin kendi işçisini ev sahibi yapabileceği bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Özel sektörü bu işin içine sokacak yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Çünkü alt yapıyı Büyükşehir Belediyesi getirince, arsa maliyeti çok düşük olunca ev fiyatları da düşük olacak. Bu da işçi ve iş veren açısından cazip hale geliyor."