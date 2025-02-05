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        Haberler Gündem Türkiye'nin en pahalı damadı tutuklandı

        Türkiye'nin en pahalı damadı tutuklandı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, uzun süredir devam eden "Sahte Damat" polemiği bugün sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 22:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:21
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        Türkiye'nin en pahalı damadı tutuklandı
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        Okan Demir’in, nişanlısı Sema’yı, annesi Cemile’yi, Şermin’i, Atakan isimli bir şahsı ve daha pek çok kişiyi dolandırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

        Bugün, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Okan Demir’in emniyete götürüldüğü anlar ekranlara gelirken Didem Arslan Yılmaz, Okan’ın sağlık kontrolüne götürüldüğünü söyledi. Yayın sırasında, Okan Demir’in cezaevine sevk edildiği haberi de anbean duyuruldu.

        OKAN NE KADAR CEZA ALDI?

        Cemile ve Sema, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’a teşekkürlerini iletti. Av. Tunca Toker, Didem Arslan Yılmaz’a Okan ile görüştüğünü ve Okan’ın Sema ve Cemile ile anlaşma yoluna gitmek istediğini aktardı.

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Türkiye’yi ilgilendiren canlı yayınları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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