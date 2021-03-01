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1 Mart 1991 yılında kurulan ve kurulduğu günden beri Türkiye'de herkesin ailesinden biri olarak kabul gören SHOW TV, Türk televizyonculuğunun da öncüsü. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan SHOW TV, birbirinden iddialı dizileri, tarafsız ve güvenilir ana haber bülteni, gündem belirleyen programları, yarışmaları ve reality şovları ile yıllardır pek çok başarıya imza attı.

30 yıldır televizyonculuğa getirdiği yeniliklerle reytinglerde hep üst sıralarda yer alan, izleyici tarafından 'en çok sevilen ve güvenilen televizyon kanalı' olarak gösterilerek sayısız ödül alan SHOW TV, ekrandaki başarısını dijital platformlara da taşıyarak zirvedeki yerini korudu.

BU SHOW 30 YILDIR DEVAM EDİYOR

Bu 30 yıl içinde 'Deli Yürek'ten 'Kurtlar Vadisi'ne, 'Hayat Bilgisi'nden 'Cennet Mahallesi'ne, 'Adını Feriha Koydum'dan 'Ezel'e, 'Muhteşem Yüzyıl'dan 'Doktorlar'a kadar pek çok reyting rekortmeni diziyle izleyicinin kalbinde taht kuran SHOW TV, 30'uncu yılında da iddialı.

'Çukur', 'Alev Alev', 'Ramo', 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arıza' gibi dizilerin yanı sıra; 7'den 70'e herkesin severek izlediği eğlence programı 'Güldür Güldür Show' ve gündüz programları ile SHOW TV yine her evin misafiri, arkadaşı, dert ortağı, neşesi.

Türkiye'nin SHOW'u, doğum günün kutlu olsun...