Türkiye'nin en sinirli illeri listesi: İlk sıradaki şehir şaşırtıyor!

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TÜRKİYE'NİN EN SİNİRLİ İLLERİ

Yapılan yeni araştırmada Türkiye'nin en sinirleri illeri belirlendi. İnternet platformu üzerinden gerçekleştirilen ankete 22 bin kişi katıldı. Sonuçlara göre büyük şehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerden dolayı yaşanan zaman kaybı gibi çeşitli faktörler şehirde yaşayan sakinlerin kaygı ve stres yaşamasına neden oluyor.