Valilik öncülüğünde hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar belediyeleri, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin de paydaş olduğu TDİOHB projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandı.

Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinin kesiştiği noktada 80 bin dönüm alanda inşa edilecek organize hayvancılık bölgesinde, 50 ile 500 büyükbaş hayvan kapasiteli 100 besi işletmesi kurulacak, yılda 12 bin büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek.

Günlük 4 ton et işleme, deri işleme ve yem fabrikalarının kurulacağı bölgede, ayrıca hayvan gübrelerinden de elektrik enerjisi üretilerek işletmelerin maliyetleri düşürülecek.

Ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi tesislerinin, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik işletmelerin kurulacağı proje sayesinde doğrudan ve dolaylı binlerce kişinin iş sahibi olması sağlanacak.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, proje ile kent merkezindeki hayvancılığı kent dışına çıkarmayı ve kentte modern besicilik faaliyetini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Burada et kesimhanemiz, et işleme tesisimiz ve yem fabrikamız olacak. Et ve et mamullerinin depolandığı 2 büyük hava deposu yapılacak. Besiciler için yıllık 4 bin 500 ton yonca üretimi yapılacak. Hayvan atıklarından elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Her yönüyle bu işletmemiz Türkiye'ye örnek teşkil edecek. Binlerce insan istihdam imkanı bulacak. Bölgemiz hayvancılığın ciddi bir merkezi. Artık eski aile işletmeciliğinden modern hayvancılığa geçmek istiyoruz. Kent merkezindeki hayvancılığı da kentin dışına çıkartarak toplulaştırmayı amaçlıyoruz. Proje, kentteki şehirleşme sürecine de katkı sunacak."

Van'da aile işletmeciliği şeklindeki hayvancılığı modern hale getirerek daha çok istihdam alanı yaratmak istediklerini kaydeden Bilmez, meralarıyla, bitki örtüleriyle ciddi potansiyele sahip Van'da, 1970'li yıllarda 7,5 milyon küçükbaş hayvan yetiştirildiğini anımsatarak, bu rakamların üstüne çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

İşletmelerde önceliği kent merkezindeki hayvan yetiştiricilerine vereceklerini anlatan Bilmez, şöyle devam etti:

"Burada direkt ve dolaylı binlerce insan iş sahibi olacak. 3 ilçenin ortasında sulama konusunda da sıkıntısı olmayan büyük bir alan. Buranın hepsi tahsise uygun hale getirildi. Biz Türkiye'nin et ve süt deposu olmaya talibiz. 12 ay boyunca hayvan beslenen ender illerden biriyiz. Havanın sıcak olduğu illerde hayvanları yazın yaylalara çıkarmadığınız zaman köyde besleyemezsiniz ama burada Van'ın her yerinde hayvan beslenebiliyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Daha fazla verimin elde edildiği modern tesislerin kurulmasını amaçlıyoruz. Hayvan sayıları Van için çok az, önceki yıllardaki rakamları yakalamamız lazım."

"5 BİN DÖNÜM ALAN YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Proje koordinatörü Yusuf Taşkın ise projenin esas çıkış noktasının kent merkezinde hayvancılık yapan işletmelere yatırım ortamı sağlamak, hayvancılığa yatırım yapmak isteyenlere de entegre bir tesis kazandırmak olduğunu söyledi.

Hayvancılığın katma değerini, et ürünleri üreterek yükseltmeyi, böylece kent ekonomisini de canlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Taşkın, "Türkiye'de 20 yerde bu şekilde kurulan tesisler var. Burayı özellikli kılan, diğer bölgelerden ayıran en önemli özellik, yem bitkilerinin de üretilecek olması. Hayvancılıkta kaba yemde dışa bağımlıysanız rekabet imkanınız olmuyor. Burada 5 bin dönüm alan yem bitkisi üretiminde değerlendirilecek. Verimsiz araziler ilk etapta hayvanlardan elde edilecek gübrelerle ıslah edilerek, sonrasında da kaba yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak." ifadesini kullandı.

Hayvanlardan elde edilecek gübrenin de tüzel kişiliğin kuracağı şirket tarafından yönetileceğini anlatan Taşkın, şirketin her işletmenin gübresini bir yerde toplayacağını ve kurulacak biyometan tesislerinde enerjiye dönüştüreceğini aktardı.

Buradan elde edilecek değerli gübrenin piyasaya arz edileceğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Enerjiden atıl ısı çıkacak bununla da 50 dekara yetecek sera ısıtılabilecek. Ahırların çatısına kurulacak güneş enerjisi panelleri ile işletmelerin elektrik ihtiyaçlarının bir kısmı da buradan karşılanacak. Sanayi entegreli olduğu için katma değer artacak. Çok boyutlu, kent için önemli bir proje olacak. Bölgenin en önemli iktisadi faaliyet alanı hayvancılık. Proje ile üretilen ürünler yerinde katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek. Sucuk, salam gibi ürünler elde edilecek ve ihracat imkanı da olacak. Şu an ilin hayvancılığının yüzde 8'i burada yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde bu yüze 20'ye çıkacak. Bu çok önemli bir oran. "