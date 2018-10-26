Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in Ankara temasları kapsamında ziyaret ettiği Alman sermayeli Farhym firmasının Genel Müdürü Akgöl, değerlendirmede bulundu.

Akgöl, Alman Bakan Altmaier'in yoğun programına rağmen fabrikalarını ziyaret etmesinin çok önemli ve gurur verici olduğunu ifade ederek, Ankara'da 2003 yılında faaliyete geçen şirketin yüzde 100 Alman sermayeli olduğunu ve otobüsler için hava kanalları ürettiğini söyledi.

Türkiye'de faaliyette bulunmanın çok fazla pozitif yönü olduğuna işaret eden Akgöl, "Beyaz yakalı olarak Türkler ile çalışıyoruz. Türk üniversitelerinde eğitim görmüş kaliteli yöneticilerimiz var. Türkiye'nin üniversite sisteminin çok iyi olduğunu da Sayın Bakan Altaier'e açıkladım. Aynı zamanda üretimde de mavi yakalıların heyecan ve motivasyonu çok yüksek. Türk işçilerin ufukları açık. Onlar da çok önemli bizim için." diye konuştu.

Akgöl, Türkiye'de satış yapmak için uygun piyasa koşulları ve imkanlar bulunduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de müşteri olarak MAN ve TEMSA için çalışıyoruz. Adana'da da fabrikamız var. Türkiye'de yeni fabrika planımız bulunuyor. Bu yatırım Gebze'de olabilir. Kısa ve orta uzun vadeli planlarımız dahilinde Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ne hitap edecek bir fabrika kurmak istiyoruz. Daha önce Polonya'da bir yatırımımız olacak. Türkiye'deki mevcut yatırımlarımızı da genişletiyoruz. 200 bin avro yatırımla yeni bir boyama kabinini devreye soktuk. Yatırım bakımından hiçbir sıkıntımız yok."

"SIKINTILAR AŞILACAK"

Türkiye ekonomisini de değerlendiren Akgöl, son aylarda bazı ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkenin daha iyi olacağını düşündüklerini dile getirdi. Akgül, ekonomideki düzelmenin başladığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıların da aşılacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz ve pozitif bakıyoruz. Kesinlikle pozitif görüyorum, pozitif sinyaller alıyorum. Alman şirketi olarak Türkiye'de çalışmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'deki bir Alman şirketi olarak, Almanya'daki holdingden her türlü desteği alıyoruz."

Akgöl, Türkiye'den Polonya, Hindistan, Belçika, Fransa ve Almanya'ya ihracat yaptıklarını belirterek, Rusya ve Çin ile de temasa geçtiklerini bildirdi. Cirolarının yıllık 13-15 milyon avro olduğunu ve üretim kapasitesine göre ortalama 250 kişilik istihdam ettiklerini aktaran Akgül, "Fabrikamızda, yıllık 2 bin-2 bin 200 aracın hava kanallarını üretiyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge ve mühendislik hizmetleri de veriyoruz." dedi.





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