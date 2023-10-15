Türkiye puan durumu: EURO 2024 Elemeleri D grubu A Milli Takım puan durumu
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, son olarak Hırvatistan'ı kendi sahasında yendi. Bugünkü Letonya maçı öncesi Türkiye'nin grubundaki puan durumu merak konusu oldu. EURO 2024 D Grubu'nda mücadele veren A Milli Takımımız; Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile karşılaşıyor. İşte, "EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtı...
A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu noktada Türkiye puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda milli takımın güncel puan durumu...
13 PUANLA LİDERİZ
Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.
D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.