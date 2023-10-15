A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu noktada Türkiye puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda milli takımın güncel puan durumu...

Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

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D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.