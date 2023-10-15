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        Haberler Spor Futbol Türkiye'nin grubunda puan durumu: EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım sıralaması - Futbol Haberleri

        Türkiye puan durumu: EURO 2024 Elemeleri D grubu A Milli Takım puan durumu

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, son olarak Hırvatistan'ı kendi sahasında yendi. Bugünkü Letonya maçı öncesi Türkiye'nin grubundaki puan durumu merak konusu oldu. EURO 2024 D Grubu'nda mücadele veren A Milli Takımımız; Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile karşılaşıyor. İşte, "EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:19
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        A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu noktada Türkiye puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda milli takımın güncel puan durumu...

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        13 PUANLA LİDERİZ

        Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

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        D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

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        Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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        D GRUBU PUAN DURUMU

        1- TÜRKİYE: 13

        2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)

        3- Ermenistan: 7

        4- Galler: 7 (1 maçı eksik)

        5- Letonya: 3

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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