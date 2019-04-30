Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 18 ülkeye bin 172 ton hamsi satıldı.

Fransa bu dönemde en fazla hamsinin ihraç edildiği ülke oldu. Bu ülkeye 1 milyon 519 bin 367 dolar karşılığında 285 ton hamsi gönderildi. Fransa'ya hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 11, tutar bakımından yüzde 4 artış gösterdi.

Fransa'yı, 232 ton karşılığı 1 milyon 384 bin 102 dolar tutarla Belçika ve 266 ton hamsi karşılığı 684 bin 39 dolar tutarında ihracatla Almanya izledi.

Doğu Karadeniz'den de söz konusu dönemde Almanya, ABD ve KKTC'ye 196 ton hamsi satılarak 499 bin 698 dolar gelir elde edildi.

"HAMSİ BU YIL AZALDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri arasında hamsinin önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Bu yıl avlanan hamsi miktarının düşük olduğunu belirten Kalyoncu, buna bağlı olarak fiyatların yüksek seyrettiğini dile getirdi.

Kalyoncu, bu nedenle ihracatın istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, "Fiyatın yüksek olmasıyla üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlar, hamsi ihracatımızı olumsuz yönde etkiledi, beklediğimiz rakamlara ulaşamadık. Söz konusu dönemi yüzde 5 düşüşle kapattık." dedi.

Türkiye'nin en fazla hamsiyi Fransa'ya sattığına işaret eden Kalyoncu, "Hamsi ihracatında miktar olarak yüzde 11 artışla Fransa ilk sırayı aldı. Önümüzdeki sezon daha fazla ihracat yapılmasını umuyoruz." diye konuştu.

Kalyoncu, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğine dikkati çekerek, "Türkiye'den avlanma sezonunda 18 ülkeye hamsi satıldı. Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılamayan Avusturya, Gürcistan, Yunanistan, Katar ve Irak'a da hamsi ihraç edildi. Ülke çeşitliliğinin önümüzdeki sezon artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.