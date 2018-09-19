Türkiye'nin iade ettiği IŞİD liderlerinden El İtavi'ye Irak'ta idam cezası

Irak yargısı, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin "baş yardımcılarından" biri hakkında, terörizm ile ilgili suçlamalar nedeniyle idam kararı verdi.

İsmail Elvan Selman El İtavi isimli IŞİD üyesi bu yılın başlarında Türkiye tarafından Irak'a iade edilmişti.

El İtavi, örgütün Suriye'de dağıtılması sonrası kaçarak Türkiye'ye gitmişti.

Abdül Sattar Bayraktar isimli savcılık sözcüsü idam kararı ile ilgili, "Bağdat'taki Karkh ceza mahkemesi, IŞİD liderliğinin en bilindik isimlerinden biri olan ve Bağdadi'nin yardımcısı olarak görev yapan kişiyi asılarak idama mahkum etti." dedi.

AFP haber ajansına konuşan bir Iraklı yetkili, El İtavi'nin, ABD, Irak ve Türk istihbarat birimlerinin ortak operasyonu ile Şubat ayında yakalandığını açıkladı.

Irak'ın Ramadi kentinde doğan İtavi'nin, bazı görevlerin yanında örgütün dini fermanlarından sorumlu bakanlık görevini yürütmekle de suçlanıyordu.

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi hakkında Şubat ayında çıkarılan uluslararası yakalama emri

Bağdadi'nin Suriye'de saklandığına inanılıyor

Irak, üç yıl süren askeri operasyonların ardından 2017 Aralık ayında, IŞİD'e karşı zafer ilan ettiğini duyurdu.

Iraklı bir istiharat yetkilisi Mayıs ayı içinde yaptığı açıklamayla, daha önce çeşitli kereler öldürüldüğü iddia edilen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hayatta olduğunu ve Irak sınırının Suriye tarafında saklandığını açıklamıştı.

IŞİD lideri, yeni olduğu düşünülen bir ses kaydı ile geçen ay cihad çağrısı yaptı.

Independent: IŞİD geri dönüyor

IŞİD'den "Bağdadi'nin oğlu öldürüldü" açıklaması

IŞİD'in suikastçısı anlatıyor: 100'den fazla kişiyi öldürdüm, pişman değilim

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ