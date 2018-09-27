ihracat şampiyonu
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Türkiye'nin ihracat şampiyonu THY oldu

Türk Hava Yolları (THY), 2008'den beri zirvede olduğu Fortune 500 Türkiye'nin ihracat sıralamasında bu yıl da yerini korudu

27.09.2018 - 10:34 | Güncelleme:

THY'den yapılan açıklamaya göre, gökyüzündeki yolculuğunu 85 yıldır sürdüren şirket, Türkiye'nin büyüme sürecinde de bayrak taşıyıcı olmaya devam etti.

THY, Fortune 500 Türkiye kapsamında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye'ye en fazla döviz kazandıran şirket oldu. Şirket, böylece 2008'den bu yana zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da ihracat şampiyonu unvanını korudu.

Son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi hava yolu şirketleri arasında yerini alan ve 122 ülkede uçtuğu 304 noktayla yolcularına geniş bir uçuş ağı sunan THY, Türkiye'nin marka elçisi olmanın gururunu yaşıyor. THY, ülke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra en fazla tanınan Türk markası özellikleriyle de öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, şunları kaydetti:

"Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır. Markamız ürettiği değerlerle bugün, Türkiye'nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz."

 

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