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Haberler Sağlık Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem’den 14 ay sonra müjdeli haber!
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Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem, anne oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci kişi olan Havva Erdem (33), hamilelik sürecinin ardından doğum yaptı. Erdem, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi

Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem’den 14 ay sonra müjdeli haber!
Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem’den 14 ay sonra müjdeli haber
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DHA

Erzurum'da yaşayan Havva Erdem, 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmedi, sonra hayatlarını birleştirdiler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı.

8.5 SAAT SÜREN OPERASYONLA RAHİM NAKLEDİLMİŞTİ

Türkiye'nin de ilk rahim nakli haberini televizyonda gören Havva Erdem, Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu.

Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Rahim naklinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi.

Geçen sene Türkiye'nin ikinci rahim nakli olan Havva Erdem'e tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı bir tüp bebek tedavisi geçiren Havva Erdem, hamile kaldı. Erdem, önceki gün doğum yaptı ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanede düzenledikleri basın toplantısıyla Erdem'in anne olduğunu duyurdu.

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