Türkiye'nin ilk Akıllı Tarım Atölyeleri Karadeniz bölgesinde çocuklarla buluşuyor

AA

TARNET, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinden sonra ATA'yı Karadeniz Bölgesi'ne taşımaya karar verdi.

Eğitmenler, akademisyenler, mühendisler ve uzmanların 1,5 senelik çalışmasının sonucunda ortaya çıkan Akıllı Tarım Atölyeleri programı içinde tarım teknoloji sınıfları, topraksız tarım ve teknoloji içerikli laboratuvarlar, seralar, tarım gençlik kampları, Türkiye'nin ilk tarım teknolojileri oyunu lider çiftçi kutu oyunları ile uygulamalı eğitimler bulunuyor.

Programın kamp etkinlikleri kapsamında kodlama ve tarım teknolojileri, hassas tarım uygulamaları, zirai insansız hava aracı etkinlikleri, akıllı traktör sistemleri ve uzay-tarım ilişkili astronomi eğitimlerine yer verilecek.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz AA muhabirine, tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için birçok alanda gençlere imkanlar sunduklarını söyledi.

Gençlerin tarıma ilgisini artırmanın birincil stratejik hedefleri olduğunu belirten Yılmaz, "Akıllı Tarım Atölyelerinin, yeni eğitim öğretim döneminde gerek yerel yönetimler gerekse kamu ve özel sektör okulları ile Karadeniz bölgemizde yer alması için çalışmalara başladık. Yakın zamanda Ordu, Samsun ve Çorum'da gerçekleştirdikleri teknolojik faaliyetler ile çiftçilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi yeni nesil tarım teknoloji atölyeleri ile pekiştireceğiz. Tarımın gelişmesi, bir ülkenin ilerlemesi, dönüşümü için en önemli meselelerden birisidir. Ülkemizin başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesi kapsamında önemli bir yere sahip olan tarımın, geleneksel yöntemleri teknolojik atılımlar ile ivmelendirmesi kaçınılmazdır." dedi.

Yılmaz, hayal etmek, tasarlamak ve üretmek için yola çıkan Akıllı Tarım Atölyeleri'nin gençlere hayal kurma imkanı verdiğini dile getirerek, "Tarımın gelecekteki değerini anlatan ATA, gençlerle birlikte geleceğin tarımını inşa ediyor. Elini bilinçli olarak toprağa değen bir gencin yarın milli tarım teknolojileri geliştirmesi için fırsatlar sunuyor. ATA'ların sayısının artması nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.