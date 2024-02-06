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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın dönüşü tekrar ertelendi - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın dönüşü tekrar ertelendi

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracının dönüşü tekrar ertelendi. SpaceX'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle uzay aracının Dünya'ya dönüşünün ertelendiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:06
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        Gezeravcı'nın dönüşü tekrar ertelendi
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

        SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

        Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek" ifadeleri yer aldı.

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