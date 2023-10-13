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        Haberler İlandır Türkiye'nin ilk dijital bankası ile tanışın!

        Türkiye'nin ilk dijital bankası ile tanışın!

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        İlandır
        Giriş: 13.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:21
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        Türkiye'nin ilk dijital bankası ile tanışın!
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        Herkesi yepyeni bir bankacılık anlayışı ile tanıştıran, Türkiye'nin lisanslı ilk dijital bankası Hayat Finans’ı yakından tanımaya ne dersiniz?

        Lisanslı İlk Dijital Banka

        Faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye’de “lisanslı dijital bankalar” döneminin altına imzasını atan Hayat Finans sadece dijital kanallardan hizmet veriyor. Hayat Finans’a mobil şube, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

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        Hayat Finans ile Yepyeni Bankacılık

        Gücünü 85 yıllık bilgi birikimine sahip ve 7 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip global bir dev olan Hayat Holding’den alan Hayat Finans, finansal imkanlara erişimi herkes için kolaylaştıran yenilikçi iş modeliyle Türkiye’de bankacılık sektöründe gerçek bir dijital çağın başlamasına öncülük ediyor.

        Dakikalar İçinde Finansman İmkanı

        Hayat Finans, şubesiz olmanın getirdiği düşük maliyetli iş modeliyle hem bireylere hem de ticari firmalara ihtiyaç duydukları anda hızlı ve kolay finansman imkanı sunuyor.

        Gizli Masraf Yok

        Gereksiz masraflardan kaçınan, sunduğu tüm hizmetlerin getiri ve fiyatlandırmalarını açıkça paylaşan Hayat Finans gizli masraf ve ücretlendirmelerin olmadığı şeffaflık politikasıyla hareket ediyor. Herkesin finansal hizmetlere erişimini mümkün kılan teknolojisiyle Türkiye’de finansal okuryazarlığın artmasına katkı sunmayı hedefleyen banka, şubesiz olmanın getirdiği avantajlar ile de temel bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak sunuyor.

        Bambaşka Bir Hizmet Anlayışı

        Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans tamamen farklı bir hizmet anlayışını benimsemiş durumda.

        • Hayat Finans müşteri memnuniyetini kendi önceliklerinin üzerinde tutar.
        • Hayat Finans şeffaftır müşterileri ile bankanın sunduğu tüm hizmetlerin getiri ve fiyatlamalarını açıkça paylaşır. Hayat Finans’ta gizli masraf ve ücretlendirmeler yoktur.
        • Hayat Finans teknolojisi ile bankacılığı herkes için erişilebilir hale getirir.
        • Hayat Finans bankacılık işlemlerinin kolay ve hızlı yapılmasını sağlar, müşterilerinin hayatını kolaylaştırır.
        • Hayat Finans hem bireylere hem işletmelere ihtiyaç duydukları anda hızlı ve uygun finansman sağlar.
        • Hayat Finans müşterilerine temel bankacılık işlemlerini daima ücretsiz sunar
        • Hayat Finans şube açmaz, bundan sağladığı avantajları müşterilerine sunar.
        • Hayat Finans gereksiz tüm masraflardan kaçınır.
        • Hayat Finans birlikte kazanıp birlikte paylaşır.

        Türkiye’nin ilk dijital bankası Hayat Finans’ı keşfetmek için hemen App Store ve Google Play’den indirin!

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