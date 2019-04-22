ISTEB, Türkiye'de sektörün üniversitelerle işbirliğinin geliştirilerek, emlakçılık ile ilgili dünyadan örneklerle araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları kitaplaştırarak belgesellerle sunmaya hazırlanıyor. Sektöre yeni girecek genç girişimcilere yönelik sertifikasyon eğitimleri vermek için de çalışmalar yapan kulüp, sektörel sorunların düzenlenmesi ve denetlenmesi yönünde kamuyla sürekli iletişim halinde olacak.
EMLAKÇILIK, SAYGIN BİR MESLEK OLMALI
Istanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, ISTEB’i kurarken; hem emlak tüketicisinin ve yatırımcısının aldığı hizmetin kalitesini arttıracak çalışmalar yapmak, hem de ISTEB üyelerinin işbirliklerini geliştirecek kurallı, şeffaf ve güvenilir bir iklim oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Ulvi Özcan, bu koşulları sağlayabilmek için uzun zamandır titiz çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "ümit ederiz ki çağdaş emlakçılık standartlarını önce kendi içimizde uygulayabilir; sonrasında emlakçılığın ülkemizde saygın bir meslek olmasına katkı sağlayabiliriz" dedi.
AVUSTRALYA EMLAK AJANSLARI KOOPERATİFİ ÖNCÜ
Özcan, kooperatifçiliğin dünyada çok yaygın, hakça bir bölüşüm ve iktisadi kalkınma modeli olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de birçok sektörde başarılı iş örnekleri olduğunu vurgulayan özcan sözlerini şöyle tamamladı “Ülkemizde gıdadan, çiçek üretimine, eczacılıktan, savunma sektörüne kadar birçok alanda başarılı iş örnekleri bulunuyor. Hollanda’da sütçülüğün ve çiçekçilğin yüzde 90’ın üzerinde bir oranla kooperatifler tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Neden emlakçılık sektöründe de olmasın dedik ve Istanbul Emlak Brokerleri Kulübü (ISTEB)’i kurduk. Dünyada Avusturalya’da 1960 yılında 7 üyeyle kurulan Avusturalya’da Estate Agents Cooperative bugün 400’ün üzerinde üyesi olan aktif kooperatiftir. ISTEB de emlakçılık sektöründe Türkiye’de bir ilk, dünyada ise 2. olma özelliği taşıyor.” dedi.
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