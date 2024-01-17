Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?

        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman?

        17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleşmesi beklenen Türkiye'nin uzay yolculuk serüvenine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklama, "Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcuğunun yapılacağı tarihe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay macerası ertelendi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi mi? Uzay yolculuğu ne zaman gerçekleşecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun ertelendiği tarih...

        2

        TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU ERTELENDİ Mİ?

        17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleşmesi beklenen Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendiği duyuruldu.

        3

        UZAY YOLCULUĞU NE ZAMAN?

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak 00.49'da yapılacağı öğrenildi.

        4

        İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI NEREDEN UZAYA GİDECEK?

        SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

        EKİPTE KİMLER OLACAK?

        Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

        5

        BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeyle ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de korkutan yangın
        İzmir'de korkutan yangın
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Alper Gezeravcı: Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi hakkında neler biliniyor?
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!