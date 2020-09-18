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Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıkları ve satın alım davranışlarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Türkiye İyi Yaşam Araştırması sonuçları açıklandı.

Sustainable Brands Turkey için Nielsen Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen araştırma sonucunda belirlenen “Good Life Brand -İyi Yaşam” markaları, dijital olarak yapılan SB Turkey 2020 konferansında açıklandı.

Tüketici açısından yaşamına değer katan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları sektör bazında öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere 18 ayrı sektörde iyi yaşam markası sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Beyaz Eşya, Bankacılık, Perakende , Atıştırmalık, Süt ve Süt Ürünleri ,Otomotiv, Ev Bakım Ürünleri, Telekomünikasyon, Teknoloji, Saç Bakım Ürünleri, Alkolsüz İçecek , Küçük Ev Aletleri, Cilt Bakım Ürünleri, E- ticaret, Hazır Giyim, Havayolu, Sağlık ve Sigorta’ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştirildi.

Tüketiciler tarafından seçilen ve sektörlerinde birinci olarak ödül almaya hak kazanan ‘’Good Life Brand ‘’İyi Yaşam Markaları ‘’ ise şöyle sıralandı.

BEYAZ EŞYA KATEGORİSİ: ARÇELİK

BANKA KATEGORİSİ: ZİRAAT BANKASI

OTOMOTİV KATEGORİSİ: BMW

TELEKOMÜNİKASYON KATEGORİSİ: TURKCELL

PERAKENDE KATEGORİSİ: MİGROS

E-TİCARET KATEGORİSİ: TRENDYOL

SAÇ BAKIM KATEGORİSİ: ELİDOR

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ: PINAR

HAZIR GİYİM KATEGORİSİ: LC WAIKIKI

TEKNOLOJİ KATEGORİSİ: SAMSUNG

ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİ: ÜLKER

ALKOLSÜZ İÇECEK KATEGORİSİ: ÇAYKUR

EV BAKIM KATEGORİSİ: OMO

SİGORTA KATEGORİSİ: ANADOLU SİGORTA

KÜÇÜK EV ALETLERİ KATEGORİSİ: ARÇELİK

HAVAYOLU KATEGORİSİ: THY

SAĞLIK KATEGORİSİ: ECZACIBAŞI

CİLT BAKIM KATEGORİSİ: NIVEA