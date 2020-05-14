Türkiye'nin kadastrosu yüzde 99,48 tamamlandı

AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli kadastro durumu raporunu yayımladı.

İllerdeki kadastro işlemlerine ilişkin son bilgilere yer verilen rapora göre, Türkiye'deki 52 bin 325 birimden 52 bin 55'inin kadastrosu tamamlandı.

54 ilde tüm birimlerin kadastro işlemleri yapıldı, 27 ilde ise sorunlu birimler tespit edildi. Bu illerde kadastrosu yapılamayan sorunlu birim sayısı 270 olarak kayıtlara geçti. Sorunlu birimin en çok olduğu iller, 44 birimle Şırnak, 36 birimle Van ve 33 birimle Diyarbakır olarak sıralandı.

Rapora göre, Türkiye genelinde kadastro tamamlanma yüzdesi 99,48 olarak gerçekleşti.

- Kadastro tarihi

Türkiye'de kadastro faaliyetlerine ilk kez, ülke sınırları içindeki bütün taşınmaz malların özel bir kurul tarafından arazide sınırlandırılması, gelirleri ve değerlerinin tahmin edilerek deftere kaydedilmesini öngören 5 Şubat 1912 tarihli "Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun" ile Konya ilinin Çumra ilçesinde başlanıldı ancak 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışmalara ara verildi.

1923'de Cumhuriyetin ilanından sonra ise kadastral nitelikte çalışma yapılmak üzere, 10/04/1924 tarihli ve 474 sayılı Kanun yürürlüğe konuldu.

Bu Kanunla, Artvin, Kars, Iğdır ve Ardahan illeri, Kulp ilçesi ve Hopa ilçesinin Kemalpaşa nahiyesinde başlayan çalışmalarda, taşınmaz malların gelir ve değerlerinin belirlenerek ölçülmesi amaçlandı ancak bu çalışmalarda da taşınmazların geometrik konumları "kroki" olarak gösterildi ve harita düzenlenmedi.

Bu çalışmalar da tapu tahriri niteliğinde olup, harita üretimi gerçekleştirilmediğinden kadastro olarak kabul görmedi.

1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü adı altında (şimdiki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) teşkilat kurularak, 1925 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda, 1925 yılı Mayıs ayından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da genel kadastro anlamında mülkiyet kadastrosu (ilk tesis ya da tesis kadastrosu) çalışmalarına başlanıldı.



