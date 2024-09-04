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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye'nin konuştuğu cinayet | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin konuştuğu cinayet

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Türkiye'nin yakından takip ettiği Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 20:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:00
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        Türkiye'nin konuştuğu cinayet
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        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Burhan Karakuş’un cinayet gecesine ait çok özel bir güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Görüntüde güvenlik kamerasına bir marketin önünden geçen araba yansıdı. Arabanın içinde arka koltukta bir kişinin olduğu görüldü.

        Arabanınsa kim tarafından sürüldüğü merak konusu oldu.Cinayetin aydınlanması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tüm delillere ulaşmaya devam etti. Arka koltukta yatıyor vaziyette olan kişinin Burhan, şoför koltuğunda oturan kişinin de Utku olup olmadığı konuşuldu.

        UTKU’NUN ÖZEL AÇIKLAMASI

        Cinayette bahsi geçen Utku’nun Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine ilettiği mesaj şoke etti. Burhan için “Benden hep borç para isterdi.” sözlerini kullandı. Bu açıklama üzerine stüdyoda bulunan Burhan Karakuş’un yeğeni Soner “Yalan söylüyor.” diyerek çıkıştı.

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