Türkiye'nin konuştuğu cinayet

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Burhan Karakuş’un cinayet gecesine ait çok özel bir güvenlik kamerası görüntüsünü paylaştı. Görüntüde güvenlik kamerasına bir marketin önünden geçen araba yansıdı. Arabanın içinde arka koltukta bir kişinin olduğu görüldü.

Arabanınsa kim tarafından sürüldüğü merak konusu oldu.Cinayetin aydınlanması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tüm delillere ulaşmaya devam etti. Arka koltukta yatıyor vaziyette olan kişinin Burhan, şoför koltuğunda oturan kişinin de Utku olup olmadığı konuşuldu.