Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

- "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bayram öncesi online bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İl il güncel gelişmeleri ve koronavirüsle mücadelemizin ikinci dönemini istişare ettik. Ülkenin her noktasında yeni hayat tarzımız; Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yerleri ile 3 bin 930 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm sektörünün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Gerek telefon, gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde." değerlendirmesini yaptı.

- Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları taşıyan tır yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları taşıyan tır yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığından, 154 bilim ve sanat merkezince üretilen yüz koruyucu siperliklerin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bilim ve sanat merkezleri tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen 10 bin adet yüz koruyucu siperliğin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van, Elazığ, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir'de bulunan ceza ve tevkif evlerinde çalışan infaz ve koruma memurlarına dün ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş ile refakatçilerinin sayısının 416 bin 598 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri için seyahat izin belgelerinin, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verildiği anımsatıldı.

Söz konusu seyahat izin belgelerinin kaymakamlık ya da valiliklerden kesinlikle verilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden bugün saat 12.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaş sayısı 190 bin 679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı ise 416 bin 598'dir.

Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarımızda yer alan "Kaymakamlık ve valilikler önünde yığılma var" şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya bilgi almak/danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönderilmiştir. 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız, seyahat izin belgelerini e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden dün itibarıyla kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir."

- Telefonlara gelen onay mesajı, seyahat izin belgesi olacak

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 81 il valiliğine "Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" genelgesi gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelge doğrultusunda bayram tatili 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün olmasına rağmen trafik tedbirleri 22-27 Mayıs tarihlerinde 6 gün süreyle uygulanacak.

Bu süreçte 65 ve üstü yaşlardaki vatandaşlar ve refakatçileri ile tarım ürünü hasatı yapacakların seyahat izin belgeleri kontrol edilecek. Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ve emniyetten 111 bin 384 personel görev yapacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 00.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiği hatırlatıldı.

Gelinen aşamada, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığı ifade edildi.

Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.

Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Memur-Sen tarafından "Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye" konulu video konferansı düzenlendi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin değerlendirildiği konferansa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşmacı olarak katıldı.

Kurtulmuş, Türk ekonomisinin Kovid-19'la mücadele sürecini en az zayiatla atlatacağını belirterek, "Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bu zorlu süreçte otizmli vatandaşlarımıza da şehirlerarası yolculuk izni verilmesi çok faydalı olacaktır. Gerekli tedbirler alınarak, otizmli vatandaşlarımızın da köylerine, yazlıklarına refakatçılarıyla birlikte gitmeleri için uygun koşullar sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.