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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AA

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, vaka sayısı 191 bin 657, vefat sayısı 5 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 164 bin 234 oldu.

- "Vaka sayımızda bir dalgalanma var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maske kullanmayan kişilerin, maske kullananlara karşı sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur. İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Biz şu an birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz."

- Yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'da Kovid-19 test merkezleri açılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelgeye göre, düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

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