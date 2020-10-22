Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 13 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69'a ulaştı. Hasta sayısı 353 bin 426, vefat sayısı 9 bin 513, ağır hasta sayısı 1504, aktif hasta sayısı 35 bin 467 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.

- Koca, 7 il sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.

Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

- Tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.

15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.

TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre, Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.

Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.

- Sağlık Bakanlığından influenza aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, influenza aşısının temin edildiğini ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli şekilde yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

- SÜ'de Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ),Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı.

SÜ Aşı Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş, "Hazırlanan aşıların fareler üzerindeki denemeleri tamamlandı. 5 farklı formülasyondan iki formülasyonun çok daha iyi sonuç verdiğini gördük." dedi.

Erganiş, ocak ayından itibaren Sağlık Bakanlığının FAZ-1 çalışması için müsaade ettiği hastanelere aşıları teslim edecekleri bilgisini vererek, "Oralardan gelecek sonuçları, verileri bekleyeceğiz. FAZ-1 çalışması bittiğinde FAZ-2 çalışması başlayacak. FAZ-3 aşaması binlerce insan üzerinde test edilmesi demek. 2021'in ilk altı ayında bu sürecin tamamlanacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İllerdeki uygulamalar

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 65 yaş üstü vatandaşların 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaması, ayrıca 15.00'ten sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması kararlaştırıldı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 157 kişiye para cezası uygulandı.

Adana'da okul taşıtları ile servis araçlarında yeni tip koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 165 okul servisi ve sürücüsü denetlendi, 18'ine çeşitli ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi, 15 araç trafikten men edildi.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs tedbirleri ve ulaşımdaki şikayetleri en aza indirmek amacıyla belediye ekiplerince trafikte denetimler yapıldı.

Karabük'te kalabalık aile ortamında yaşadıkları anlaşılan, evlerinde kronik hastası veya 65 yaş üstü kişi bulunan yeni tip koronavirüs hastalarının yurtta gözetim altında tutulacakları açıklandı.