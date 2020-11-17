Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin."

- Kovid-19 yayılmasını önleyici somut tedbirler hayata geçirilecek

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kornavirüs salgınının yükselişi eğitimi zora sokuyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Kovid-19 salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu", oteller, restoranlar ve transfer araçlarının ardından kongre, gösteri, sergi, müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanat tesisleri için de uygulanmaya başlandı.

Kovid-19 nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Kovid-19 tedavisi gören Yalova Valisi Muammer Erol, test sonucunun negatife dönmesinin ardından görevinin başına döndüğünü belirtti.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ın, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, koronavirüs belirtilerinin çalışmaya engel olmadığına ilişkin iddiaları yalanladı.

- İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanları ve İl Sağlık Müdürü ile kapsamlı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel eğitim kurumlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan girilmesine izin verilmeyecek.

Gaziantep'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müsabakası olan branşlar hariç salgının yayılım hızının yavaşlatılması için antrenmanların 1 ay süreyle durdurulmasına karar verildi.

Yalova Belediyesinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yeri ve mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayan servislerini geçici bir süre durdurduğu bildirildi.

- Mardin'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 31 bin 500 lira para cezası kesildi

Mardin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişi ve işletmelere toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine riayet etmeyen 20 kişiye idari para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 358 kişiye para cezası verildi. Kentte son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 161 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı.

- Kars'ta 2 köy karantinaya alındı

Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günde 406 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyüne Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.