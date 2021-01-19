Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 749 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, vefat sayısı 24 bin 161, ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

- Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 830 bine ulaştı

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aşılamanın beşinci gününde, öncelik tanınan 830 bin sağlık çalışanı CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen perşembe başlatılan aşı kampanyasında 830 bin sağlık çalışanının aşılandığını, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini kaydetti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz." ifadesini kullanarak, çarşambadan itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bunların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını vurguladı.

Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının çarşamba başlayacağı bilgisini verdi.

- "Son derece güvenli gidiyor"

Ankara Şehir Hastanesindeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlilerinin aşılanmasına devam edildi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşların aşılanma noktasında herhangi bir endişe taşımadan sürece dahil olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Başhekim Surel, şu ana kadarki aşılama sonrası yan etki bildirimlerine ilişkin, "Şimdiye kadar, 'Başım ağrıyor, tansiyonum mu düştü' diyenler oldu veya aşılandıktan sonra hafif bir Kovid geçiriyormuş gibi vücudunda bir iki gün reaksiyon olanlar oldu ama hiçbiri tedavi gerektirecek düzeyde olmadı. En çok korktuğumuz şey anafilaksi, yani alerjik reaksiyondur ama bu noktada bunu da görmedik. Son derece güvenli gidiyor, ciddi rakamlara ulaştık." bilgisini verdi.

- Uzmanlardan emziren anneler için "aşı" açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Ülkemizde uygulanmaya başlanan CoronoVac aşısının anne sütüyle beslenen bebeğe zarar vereceğine dair veri yoktur." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, mevcut bilgiler doğrultusunda emziren annelerin Kovid-19 aşısı olması halinde sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karabayır, koronavirüs aşı çalışmalarına dahil edilmeyen gebe ve emziren annelerin aşılanmaları konusunda yeterli kanıt bulunmamakla beraber, emziren annelere aşı yapılmasında sakınca olmadığını vurguladı.

- Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesindeki aşı uygulama odasında yaptırdı.

Uysal, burada AA'ya yaptığı açıklamada, "Zihinleri bulandırıcı birtakım farklı bilgiler var ama bizler devletimizin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık ordumuza güveniyoruz. Onların direktifleri, özellikle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda bugün hem kendi sağlımız hem de toplum önünde kafa karışıklığının giderilmesine katkı sağlayabilmek adına aşımızı olduk." diye konuştu.

- ÖSYM 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınavların yeni tarihini açıkladı.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 11-18 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Kastamonu'ya 45 kilometre mesafedeki Tekke köyünde yaşayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köyde mahsur kalan Kovid-19 hastası Emine ve Osman Aşkaroğlu çifti, durumlarının ağırlaşması üzerine İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmalarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.