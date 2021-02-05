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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a ulaştı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1501 oldu.

- Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Kovid-19 mücadele kapsamında ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama çalışmaları, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

- Yurttan karantina tedbirleri

Elazığ'da, merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantinanın ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir mahalle ile Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir otel de tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

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