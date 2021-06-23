Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Haziran saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 163 bin 794, ikinci doz aşı 14 milyon 583 bin 785 oldu.

Böylece doz miktarı 43 milyon 747 bin 579'a yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 623 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 382 bin 688, toplam 8 milyon 5 bin 897; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 432 bin 542, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 225 bin 274, toplam 3 milyon 657 bin 816; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 956 bin 155, ikinci doz aşı sayısı 991 bin 871, toplam 2 milyon 948 bin 26 doz olarak kayıtlara geçti.

- Türkiye'de 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, vefat sayısı da 49 bin 293 oldu.

- Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 12-18 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Haftalık verilere göre, Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. 100 bin kişideki vaka sayısı Kütahya'da 116,18, Bolu'da 109.91, Eskişehir'de 107,89, Ağrı'da 103,47, Rize'de 96,99 oldu.

Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 6,2, Hatay'da 6,33, Adana'da 9,25, Adıyaman'da 11,07, Edirne'de 12,51 olarak kayıtlara geçti.

Koca, Twitter'dan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli olduğunu duyurdu.

- Yerli Kovid-19 aşısının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına, video konferans ile katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıklayan Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." dedi.

- Kovid-19 aşılama çalışmaları

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 21 Haziran'da 1 milyon 195 bin 426 doz aşı yapıldığını, aşı randevusunda yaş sınırının da 25'e indiğini bildirdi.

Koca, akşam saatlerinde Twitter'dan, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu açıkladı.

- Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı

Sağlık Bakanlığı, aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotları hazırladı.

Bakan Koca, Twitter'dan "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve Şen ve Mola'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

- Tedbirlere uymayanlara ceza yazıldı

Konya'da polis ekipleri, 18-22 Haziran'da kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu belirlenen 8 iş yerinde yaptıkları denetimlerde, 317 kişiye para cezası kesti.

İş yerlerinin tamamı mühürlenirken sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane'de de kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde Kovid-19 hastası olduğu belirlenen 21 yaşındaki Afgan uyruklu yolcu Agarahim Kerimi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı.