Türkiye'nin kozmetik ürün ihracatı geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştı

AA

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçmişten bugüne büyük artış gösteren kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine ilgi dijital pazarlamanın da etkisiyle katlanarak büyümeye devam ediyor. Türkiye de sektördeki üretimini giderek artırırken, başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların önemli bir kısmı Türkiye’de üretim, pazarlama faaliyetleri yürütürken, sektördeki birçok yabancı yatırımcı, lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığıyla üretim yapıyor.

Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yaklaşık yüzde 5 olduğu tahmin edilirken, dünya geneliyle paralellik gösteriyor.

Ülkede pazarlanan ürünlerin sadece yüzde 10’unu Türkiye menşeili ürünler oluştururken; saç bakım ürünleri en büyük paya sahip bulunuyor.

Tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri, el sabunları, dudak, göz makyaj malzemeleri, deodorantlar, ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ile bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünler arasında yer alıyor.

Son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, saç boyaları, cilt ve vücut bakım ürünleri üretimi de dikkati çekiyor. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi, ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları üretimi de Türkiye’de önemli bir yer tutuyor.

Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi kalite bakımından da dünya standartlarında üretim yaparken, birçok firmanın kalite sistem sertifikalarına ve çevreye duyarlı üretime sahip olması ulusal ve uluslararası alıcılar tarafından alım tercihlerinde olumlu bir faktör olarak öne çıkıyor.

- 117 milyon dolarlık parfüm ihraç edildi

Türkiye'nin kozmetik sektörü ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek 953,3 milyon dolara ulaştı.

Yıllar itibarıyla sektör ihracatının artış trendi içerisinde olduğu görülürken, 2020'de yaklaşık 215 milyon dolarlık güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünü, 214 milyon dolarlık tıraş ürünleri, deodorant, ihraç edildi.

Bu dönemde 189 milyon dolarlık saç ürünü, 169 milyon dolarlık sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren madde karışımları, 117 milyon dolarlık parfüm, 38 milyon dolarlık uçucu yağ ve 12 milyon dolarlık ağız ve diş sağlığı koruma ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Türk kozmetik sektörü, geçen yıl 199 ülkeye ihracat yaparken; bunun yüzde 10,8'i (103,1 milyon doları) Irak’a gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi 82,3 milyon dolarlık ihracat ile ABD, 53,6 milyon dolar ile Hollanda, 49,6 milyon dolar ile İran, 40,7 milyon dolar ile Rusya, 38,9 milyon dolar ile Almanya, 36,4 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 32,4 milyon dolar ile Suudi Arabistan takip etti.

- Parfüm ithalatı yüzde 57 azaldı

Türkiye’nin kozmetik ürünleri ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl en fazla ithalat 456 milyon dolarla sanayide kullanılan koku verici maddeler ve karışımlarda gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde güzellik, makyaj ve cilt bakımı ürünü ithalatı yüzde 19 düşerek 255,7 milyon dolara, parfüm ithalatı yüzde 57 azalarak 91,5 milyon dolara geriledi.

Saç bakım ürünleri ithalatı yüzde 4,4 artarak 166,6 milyon dolara, ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik ürün ithalatı yüzde 17,2 artarak 86,3 milyon dolara, tıraş ürünleri ve deodorant ithalatı yüzde 9,5 artarak 71 milyon dolara, uçucu yağ ithalatı da yüzde 2,6 artarak 33,3 milyon dolara yükseldi.

Kozmetik ürünleri ithalatından en fazla payı alan ülkeler sırayla yüzde 16,3 ile Almanya, yüzde 14,6 ile Fransa, yüzde 11,6 ile İrlanda oldu.