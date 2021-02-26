Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Filistin'in devlet arşivleri kurumu MİSAK'ı ziyaret etti

AA

Büyükelçi Demirer, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki MİSAK merkezini ziyaret etti.

Demirer ve MİSAK Müdürü Rıfai arasında yapılan görüşmede, tarihi ve ilmi araştırmalarda iş birliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.

MİSAK'ın rolünden övgüyle bahseden Demirer, merkezin, Osmanlı'nın Filistin'i yönettiği döneme ilişkin önemli belgeler içerdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği takdir ile karşıladıklarını belirten Rıfai de Filistin ve Türk halkı arasındaki tarihi ilişkiden övgüyle bahsederek, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını 2019'da Filistin'e vermişti.