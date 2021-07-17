Yerli belgeseller dünyaya açılacak 0:00 / 0:00

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'Campus Istanbul' iki belgesel projesini Mayıs 2022'de Almanya'ya gönderecek. 'Campus İstanbul', Tünel Kültür Sanat Derneği'nin belgesel alanında dünyanın en köklü profesyonel eğitim programlarından biri olan Documentary Campus ortaklığıyla geliştirdiği bir girişim. Türkiye'den belgesel filmlerin yapım, pazarlama ve dağıtım potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen atölyenin bu yıl Türkiye Kültür Mirası ile ilgili tematik bir odağı var.

2021 - 2022'de uluslararası ortak yapım potansiyeli olan, geliştirme aşamasındaki 12 belgesel projenin katılacağı 5'er günlük iki profesyonel eğitim atölyesi düzenlenecek. Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan oluşan iki kişilik ekip katılıma hak kazanacak. Atölyelerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri standardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini öğrenecek.

Atölyeye katılan projelerden ikisi Mayıs 2022'de DOK.fest München'de düzenlenen Master's Pitch'e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini TV kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.

'Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi' adlı bir seçki hazırlanarak Türkiye genelinde 8 şehirde gezici gösterimler gerçekleşecek. Ayrıca “Belgesel Sinemacının El Kitabı” adlı bir referans kitabı hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere dağıtılacak; ve ortak yapımcılar ile yatırımcılara yönelik bir Kültürel Miras Belgesel Projeleri Kataloğu hazırlanarak çevrimiçi olarak yayınlanacak.