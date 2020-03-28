Türkiye'nin kültürel varlıklarının sayısı güncellendi. Ülke genelindeki 37 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.213 adet sit alanı ve 4.324 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edildi. Böylelikle tescilli sit alanları sayısı 2019'da toplamda 20.123 adede, taşınmaz kültür varlığı sayısı ise 113.137 adede ulaştı.
SİT ALANLARI
Arkeolojik Sit Alanı: 19.475
Kentsel SİT Alanı: 331
Tarihi Sit Alanı: 191
Kentsel Arkeolojik SİT Alanı: 35
KARMA SİT ALANLARI
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı: 54
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanları: 20
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 6
Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 34
ÇAKIŞAN SİT ALANLARI
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 323
Doğal ve Tarihi Sit Alanı: 13
Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 21
Kentsel-Doğal-Arkeolojik Sit Alanı: 9
Doğal-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 4
Arkeolojik-Doğal-Tarihi Sit Alanı: 4
Arkeolojik-Doğal-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 2
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI
Sivil Mimarlık Örneği: 71.414
Dinsel Yapılar: 10.489
İdari Yapılar: 3.102
Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.425
Askeri Yapılar: 1.339
Mezarlıklar: 5.504
Şehitlikler: 314
Anıt ve Abideler: 388
Korunmaya Alınan Sokaklar: 71
Kalıntılar: 2.929
Kültürel Yapılar: 13.162
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