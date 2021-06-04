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Türkiye'nin Latin Amerika'ya ihracatı 3 milyar doları geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bölgeye yıllık ihracatımız, 3 milyar doları aşmış durumda. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Latin Amerika'ya ihracatı 3 milyar doları geçti
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bölgeye yıllık ihracatımız, 3 milyar doları aşmış durumda. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

TİM açıklamasına göre, Türk ihracatçısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen her ay rekorlar kırarak tarihi başarılara imza atarken, hedeflerine ulaşmak amacıyla da çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, Latin Amerika'ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak Sanal Ticaret Heyeti programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla gerçekleşen programın açılışına, TİM Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan, Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve Türkiye’nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu katıldı.

- "6 kıtada, 61 ülkeye sanal çıkarma"

Açıklamada programın açılışındaki konuşmasına yer verilen Gülle, salgının başından bugüne kadar TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkede, 76 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Yalnızca Sanal Ticaret Heyetlerinde değil, Sanal Fuarlar ve Sanal Alım Heyetlerinde de öncü olduklarını dile getiren Gülle, "Ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olarak, 10 ülkeden yabancı perakende firmalarının katılımıyla 13 özel nitelikli alım heyeti düzenledik. 5400’ün üzerinde yabancı firmanın iştirakiyle 11 sanal fuar düzenledik. Her ne kadar dünyada aşılama faaliyetleri artmış ve normale dönüş süreçleri hızlanmış olsa da, dijital ortamdaki faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmek niyetindeyiz. İnanıyorum ki tüm bu faaliyetler ülkemizi, 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz, 184 milyar dolar ihracat hedefine hatta 200 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

- "Bölgenin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 2"

Bölgeye yıllık ihracatın 3 milyar doları aştığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bölgeye ihracatımızın, toplam ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. İhracat ailesinin saha neferleri olarak, heyetlerimizde Güney Amerika’ya öncelik veriyoruz. TİM Kadın Konseyimiz ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika’ya, kadın ihracatçılarımıza yönelik geçtiğimiz yıl bir Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Heyetimize 26’sı yerli, 83’ü yabancı 109 firma katılım sağladı. Bu firmalar arasında, 188 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Latin Amerika’ya düzenlediğimiz heyetimize de yoğun katılımın gerçekleşmesi, sektörlerimizde bölgeye yönelik yoğun bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor."

Heyet kapsamında yer alan ülkelere yönelik gerçekleşen ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgiler veren Gülle, "2020 yılında ihracatımızın Şili’ye 280 milyon dolar, Arjantin’e 154 milyon dolar, Uruguay ve Paraguay’a 52 milyon dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bölgeselleşme eğilimiyle ile birlikte yakından tedarik eğilimi güçlenmekte, bu da yatırımları bölgesel ticaret alanları içine çekmektedir. Bu ticaret alanlarının başında Güney Amerika Ortak Pazarı, diğer adıyla Mercosur geliyor. Arjantin, Uruguay ve Paraguay, Mercosur’un üyesiyken, Şili ortak ülkeler arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

- "Mercosur ülkeleri, Türkiye’den 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi"

İsmail Gülle, beş ülkeden oluşan Mercosur’un 2019 yılında en çok ithalatı 49,3 milyar dolar ile Çin’den yaptığını belirterek, "Bu ülkeden yapılan tedarik, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 19,5’ini oluşturdu. 41,2 milyar dolar ithalatla ikinci sırada bulunan ABD’yi, 21,9 milyar dolar ile Brezilya takip etti. Mercosur ülkeleri, ülkemizden 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye’nin tedarikteki payı ise yaklaşık yüzde 0,4 oldu. İnanıyorum ki bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

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