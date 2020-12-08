Türkiye'nin Libya Büyükelçiliğinden Dubai merkezli Arap kanalına yalanlama

AA

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Serhat Aksen'in Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin Dubai merkezli Al Arabiya kanalında yayınlanan haberin "gerçekle ilgisi olmayan, propaganda maksatlı bir haber" olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Aksen ile Sayın el-Mişri arasında yapılan görüşme her zaman olduğu gibi son derece olumlu ve yapıcı bir tarzda cereyan eden bir görüşme olup, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler DYK tarafından halihazırda sosyal medyada paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elçilik açıklamasında ayrıca, haberde iddiaların aksine İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya da iletilen herhangi bir mesaj olmadığı vurgulandı.