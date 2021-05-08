Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'den şu sözlerle duyurdu:

Türkiye'nin lityumu 100 puanla sınavı geçti. Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak.



