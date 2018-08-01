Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm çabalarının, Türkiye ekonomisini ve insanların yaşam standartlarını daha da yukarıya taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulayan Kocadon, "Geçtiğimiz yıllarda turizmde yaşanan düşüşe rağmen, bizler Bodrum olarak el birliği yaparak asla pes etmeden mücadelemizi sürdürdük. Şu anda baktığımızda, bu mücadelenin meyvelerini hızla toplamaya başladık. Amacımız 2012 yılındaki turizm rakamlarını yakalamak, hatta geçmek." diye konuştu.

Yılmadan mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Kocadon, Bodrum'un yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, tanıtım çalışmalarından asla vazgeçmediğini anlattı.

Kocadon, ilçeye dünyanın her yerinden turist geldiğine değinerek, "Bodrum'a şu anda 56 ülkeden turist geliyor. Bu sayede herhangi bir bölgeden gelen turist sayısındaki düşüşü tolere edebiliyoruz. Tanıtım çalışmalarımıza bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

"OTELLERİMİZ TAMAMEN DOLU"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, marka ve zincir otellerin olması nedeniyle ilçeye ekonomik seviyesi yüksek kişilerin geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde kişi başı harcamanın 650 dolar civarında olduğunu belirten Özyurt, "İlçemize günlük kişi başı 10 bin dolar harcama yapan kişiler de geliyor. Bu turistlerin burayı tercih etmesindeki sebeplerden birisi de ilçede marka otellerin bulunması. Bunun yanında, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil imkanı da mevcuttur." dedi.

Özyurt, temmuz sonu itibariyle hem iç hem de dış pazarda oldukça yoğunluk yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Otellerimiz tamamen dolu. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren de dış pazar müşterilerimizle, ekim ayının sonuna kadar 2014 yılı rakamlarını yakalarız gibi gözüküyor. Dünyadaki ekonomik krizden dolayı turistlerin kişi başı harcama miktarı gittikçe düştü. Ama marka ve zincir otellerin Bodrum'a gelmesi burayı ekonomik anlamda rahatlattı. Bu yıl daha iyi bir sezon geçiriyoruz. 2019 yılında daha da iyi olacağını ve altı aylık turizm sezonunu daha da yukarılara çıkartacağımızı düşünüyorum."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da son iki yılın kötü geçtiğini ancak 2014-2015 yılı rakamlarına yaklaştıklarını belirtti.

Aslan, 2019'dan daha da umutlu olduklarını ifade etti. Aslan, "Temmuz ve ağustos ayları için yüzde 90'ın üzerinde, hatta yüzde 100'lere ulaşan otellerimiz olduğunu görüyoruz. Ama bu olması gereken bir şey. İyi bir doluluk oranı yaşanıyor." diye konuştu.

"TATİLE ÇIKACAKLAR REZERVASYONLARINI YAPTIRMALI"

Bodrum'da her bütçeye uygun tatil imkanı olduğunu da aktaran Aslan, şunları söyledi:

"Çok yüksek kesimi ağırlayan otellerin yanı sıra, daha ekonomik hizmet veren otellerde var. Bayram rezervasyonları ve Ağustos ayı olması nedeniyle doluluk oranları yüksek. Birçoğunda yer kalmamış vaziyette. Bodrum'da her bütçeye göre otel var. Ama tatile çıkacaklara önerimiz, rezervasyonlarını biran önce yapmaları. Hatta bayram sonrası için, Eylül ayı için de bir an önce yapmaları. Bu sezon doluluklar beklentilerin çok üzerinde seyrediyor."

Aslan, bütçesi yüksek olan insanların özellikle lüks otelleri tercih ettiğine değinerek, "Bu kişilerin harcamaları tüm sektöre de yansıyor. Sadece konakladığı otele kalmıyor. Bu kişi şehre de iniyor, başka bir restorana da gidiyor. Ona göre bir para harcıyor. Bu bütçe Bodrum'a yansıyor. Bu sadece harcama anlamında değil, Bodrum'da marka olan yerlerin bulunması, tanıtım anlamında da çok olumlu etki bırakıyor. Bodrum'da çok fazla sayıda lüks otel bulunuyor." diye konuştu.

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