"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - ANTALYA

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu evlerinde olan Antalyalılar'ın dışarı çıkmaması ve turist hareketliliğinin olmaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Polisler, ekip aracıyla zaman zaman meydanda tur atıp, banklara oturarak vakit geçirmek isteyen vatandaşı, araç megafonuyla anonslar yaparak uzaklaştırdı.
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