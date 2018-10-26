Dedeman Otelleri Genel Müdürü Akçakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizm sektöründe 2017'de başlayan toparlanma sürecinin 2018'de de devam ettiğini söyledi.
Akçakaya, bu yıl ülkeye gelen ziyaretçi sayısında tarihi bir rekor kırılmasının öngörüldüğünü, kişi başı harcamanın 650 dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.
Bu rakamın 900 doların üzerine çıkması gerektiğini vurgulayan Akçakaya, ilerleyen yıllarda kişi başı harcamaların artmasıyla ülke turizminin hak ettiği yere geleceğine dikkati çekti.
Akçakaya, TTYD'nin 200 üyesinin bulunduğunu, bunların yatırımlarının toplamının 50 milyar dolar civarında olduğuna işaret ederek, "Yatırımcılarıyla, işletmecileriyle, bütün sektörün paydaşlarıyla ülkemizin geleceğinde çok önemli bir yeri olan turizm endüstrisinin gelişmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz." diye konuştu.
"TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOK CİDDİ MESAFE KATEDİLDİ"
Özellikle son 15-20 yıldır turizm sektöründe çok ciddi mesafe katedildiğini anlatan Akçakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Nitelikli tesisler yapıldı. Hem sahil bölgelerinde hem de şehir merkezlerinde. Ülke aslında yatak arzı bakımından makul bir doyuma geldi. Ülkemiz makul oranda nitelikli 5 yıldızlı otel arzına doydu. Önümüzdeki dönemlerde nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otellere ihtiyacın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu tür yatırımların geri dönüş hızının daha yüksek olduğunu öngörüyoruz. Yeni dönemde bütün yatırımcıların lüks 5 yıldızlı oteller yerine nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otellere eğilmelerini tavsiye ediyorum."
Turizm sektörünün ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını dile getiren Akçakaya, "Büyüme ivmesi devam ettiği sürece bu yıl 40 milyon civarında olan ziyaretçi sayısının 2023 yılında 50 milyon ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu da ilave yatak arzına ihtiyaç var demektir. Mevcutta başlamış ve devam eden yatırımlar var. Piyasanın düzelmesiyle yatırımcıların iştahı artacaktır. Piyasaya yerli ve yabancı yeni yatırımcılar girecektir. Ama şu dönem biraz daha 'Bekle gör' dönemi. Önümüzdeki yıl itibarıyla yatırımcıların tekrar sektöre yatırım yapmaya iştahlı olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
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