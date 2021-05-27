Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor

Adıyamanlı çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından olan tütünün ekimi başladı.

Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor
AA

Adıyamanlı çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından olan tütünün ekimi başladı.

Kentte yaklaşık 40 bin ailenin üretimini yaptığı tütünün mesaisi sabahın ilk ışıklarına başlıyor. Bazı ailelerin iş makineleriyle bazılarının da elle diktiği tütün fideleri, özenle toprakla buluşturuluyor.

Ekim zamanı çevre il ve ilçelerden çok sayıda aile de tütün tarlalarında çalışmak üzere kente geliyor. İşçiler, günlük 90-120 lira yevmiye karşılığında gün boyu tarlada çalışıyor.

Kentte geçen yıl 161 bin dekar alanda, 20 bin ton tütün üretilirken bu yıl 153 bin dekar alandan 19 bin ton ürün alınması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, Adıyaman'ın tütün ekimi bakımından Türkiye'nin önemli illerinden olduğu söyledi.

Kentte tütünün sulu, kuru, ova ve dağ tütünü olarak kategorilere ayrıldığını dile getiren Kıyas, bu yıl mevzuat gereği çiftçilerin kooperatif üzerinden sözleşmeli tütün satabileceğini ifade etti.

Kıyas, dağ tütününün özellikle Çelikhan ve kentin dağ köylerinde yetiştirildiğini, bunların piyasaya sarmalık olarak sürüldüğünü dile getirerek, "Özellikle tütün konusunda bu yıl çok ciddi bir mevzuat çıktı. Çiftçilerimiz temmuz ayına kadar kooperatifler üzerinden sözleşme yaparak ürünlerini sarmalık olarak satabilirler. İlimizde 5 kooperatifimiz kurulum aşamasındadır. Çelikhan ilçemizde kooperatifimiz kurulumunu tamamladı, çiftçilerimiz ile sözleşmeli modele geçti." dedi.

Çiftçilerden Hanım Öner ise her yıl olduğu gibi bu yıl da tütün ekimi yaptıklarını söyledi.

İş makinası yardımı ile tütün dikerek geçimlerini sağladıklarını aktaran Öner, "Eşim yıllar önce vefat etti, ben de çocuklarımla tarlamızda tütün ekimi yapıyorum. Tütün bizim olmazsa olmazımız, ekmeğimizi ondan kazanıyoruz. Şu an kuraklık var, arpa ve buğday da ekmedik, bundan dolayı tütün ekimi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan Hasari Çelik ise Adıyaman'ın en önemli geçim kaynağının tütün olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek tütün ektiklerini belirten Çelik, "Tütün Adıyaman'ın şah damarı, olmazsa olmazımızdır. Şimdi ekim yaptık, yaklaşık 2-3 ay sonra da hasadını yapacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME