Türkiye'nin piyanodaki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat
ABONE OL

Türkiye'nin piyanodaki "çocuk yeteneği"nden 19 Mayıs konseri

Piyanoda üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden 10 yaşındaki Arya Su Gülenç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Türkiye'nin piyanodaki
AA

"Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilen Arya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'nın Osmangazi ilçe belediyesinin destekleriyle Soğanlı Mahallesi'nde bir sitede resital sundu.

Özel izinle evinden alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalanlara eğlenceli anlar yaşatan Arya Su'ya vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

İstiklal Marşı, Mozart'ın Türk Marşı'nın caz versiyonu, Gençlik Marşı ve Chopin'in Nocturne adlı eserini çalan Arya Su, mahalle halkından tam not aldı.

- "Alkış sesleri beni motive etti"

Arya Su Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyanoyu severek çaldığını söyledi.

Birçok uluslararası ödül aldığını belirten Arya Su, koronavirüs sürecinden dolayı yarışma hazırlıklarını evinde sürdürdüğünü dile getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde evde sıkılanlar için böyle bir konser planladıklarını anlatan Arya Su, şöyle konuştu:

"Evde kalanlara piyano resitali verdim. Onlar çok güzel dinlediler beni. Bu durum çok güzel hissettirdi. Yaklaşık 2 aydır konser vermiyordum. Alkış sesleri beni motive etti. Kısıtlamam olduğu için herkes gibi ben de uzun süredir evdeydim. Çalışmalarıma evde devam ettim. Bu konser benim için farklılık oldu."

Küçük piyanist, 19 Mayıs'ın, Türkiye adına önemli tarihlerden biri olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık yolunda en önemli adımlardan birinin 101 yıl önce bu tarihte atıldığını hatırlatan Arya, "Atatürk'ün bugünü gençlere emanet etmesi onlara olan güveninden dolayı. Ben de bugün konser vererek anlamlı bir gün olsun istedim." dedi.

Arya Su Gülenç, konserine desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanatı ailece evden keşfet
KÜLTÜR-SANATSanatı ailece evden keşfet
Ferhat Göçer'den 'Gençlik Marşı'
KÜLTÜR-SANATFerhat Göçer'den 'Gençlik Marşı'
Aşk tesadüfleri sever mi?
KÜLTÜR-SANATAşk tesadüfleri sever mi?
Ahmet Haşim evlendikten 18 gün sonra vefat etti
KÜLTÜR-SANATEvlendikten 18 gün sonra vefat etti
"Bir yayınevi kurmak bir kütüphane inşa etmek demek"
KÜLTÜR-SANAT"Bir yayınevi kurmak bir kütüphane inşa etmek demek"
Netflix’te seyredebileceğiniz en iyi 30 film
KÜLTÜR-SANATNetflix’te seyredebileceğiniz en iyi 30 film
Türker İnanoğlu 84 yaşında
KÜLTÜR-SANATBay Sinema 84 yaşında
Rıfat Ilgaz şiir yazdı hapse atıldı
KÜLTÜR-SANATŞiir yazdı hapse atıldı
Fatih Terim'in imparatorluk öyküsü
KÜLTÜR-SANATZafer ve gurur
Set sular altında kaldı
KÜLTÜR-SANATSet sular altında kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X