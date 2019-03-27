Türkiye'nin seçimi Habertürk TV'de!

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31 Mart'ta Türkiye yerel seçimlerini yapıyor. 30 büyükşehir, 51 il, 921 ilçe, 399 beldede 8 bin 454 başkan adayı yarışıyor.
1 milyon 156 bini ilk kez olmak üzere 57 milyon 58 bin seçmen, 194 bin 628 sandıkta oy kullanıyor. Yerel seçim 2019, uzman konukların katılımı ve Türkiye’nin dört bir yanından canlı yayınlarla ekranlarınıza geliyor. Habertürk TV, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını en hızlı şekilde ve en anlaşılır tablolarla ekrana taşıyor.
Deneyimli ekran yüzleri; Didem Arslan Yılmaz, Ceren Bektaş Atuk, Hülya Hökenek, Serap Belet Douillet, Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Baki…
Türkiye’nin dört bir yanından canlı yayınlar, anlaşılır ve akıcı seçim ekranı, nokta atışı grafikler, seçim sonuçlarını en iyi yorumlayacak gazeteciler, uzmanlar ve akademisyenler ile Yerel Seçim 2019, Habertürk TV’den izlenir.
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