Türkiye'nin 166 ülkeyle yaptığı şeker ve şeker mamulleri ticaretinin büyüklüğü 5 yılda 4 milyar dolara yaklaştı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 617 milyon 85 bin dolara yükseldi. 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye, en fazla dış satımı 98 milyon 557 bin dolarla ABD'ye yaptı. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.
İhracatta ABD'yi yaklaşık 45 milyon 183 bin dolarla Irak, 35 milyon 469 bin dolarla Birleşik Krallık, 27 milyon 456 bin dolarla Almanya ve 18 milyon 984 bin dolarla Hollanda izledi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 0,1'lik azalışla 170 milyon 981 bin dolara geriledi. Şeker ve şeker mamulleri ithalatı yapılan ülkeler arasında ilk sırayı yaklaşık 41 milyon 188 bin dolarla Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 692 bin dolarla Brezilya ve 18 milyon 198 bin dolarla Cezayir takip etti.
Rusya'nın ithalattaki payı yüzde 24,1, Brezilya'nın yüzde 13,3 ve Cezayir'in yüzde 10,6 oldu.
5 YILLIK TİCARET HACMİ
Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2 milyar 887 milyon 354 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye 972 milyon 662 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.
Böylece Türkiye'nin toplam şeker ticareti 5 yılda 3 milyar 860 milyon 16 bin dolar oldu. Türkiye'nin son 4 yıldır şeker ihracatı artarak devam ederken, ithalatı ise düşüş yönünde seyretti.
Şeker ihracatı, 2015'te yaklaşık 556,9 milyon dolar, 2016'da 527,5 milyon dolar, 2017'de 586 milyon dolar, 2018 yılında da 599,9 milyon dolar oldu. Aynı yıllarda şeker ithalatı ise sırasıyla 165,7 milyon dolar, 257,2 milyon dolar, 207,6 milyon dolar ve 171,2 milyon dolar dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 2015-2019 döneminde şeker ve şeker mamulleri ihracatı, ithalatı ve dış ticaret hacmi şöyle (dolar):
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Hacmi
2015
556.922.131
165.715.646
722.637.777
2016
527.455.915
257.189.494
784.645.409
2017
585.950.003
207.585.924
793.535.927
2018
599.940.653
171.190.293
771.130.946
2019
617.085.089
170.980.792
788.065.881
Toplam
2.887.353.791
972.662.149
3.860.015.940
Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptığı ilk 5 ülke şöyle (dolar):
Ülke
İhracat
1
ABD
98.557.166
2
Irak
45.183.171
3
Birleşik Krallık
35.469.079
4
Almanya
27.456.144
5
Hollanda
18.983.916
Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 5 ülke şöyle (dolar):
Ülke
İthalat
1
Rusya Federasyonu
41.187.835
2
Brezilya
22.691.716
3
Cezayir
18.198.118
4
Hollanda
7.598.470
5
Hindistan
7.459.605
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