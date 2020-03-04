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Türkiye'nin şeker ticareti 5 yılda 4 milyar dolara yaklaştı

Şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2019'da 617,1 milyon dolar, ithalatı 171 milyon dolar oldu. Geçen yıl şeker ihracatının yüzde 16'sı ABD'ye yapılırken, ithalatın yüzde 24,1'i Rusya'dan gerçekleştirildi. 2015-2019 döneminde Türkiye'nin şeker ihracatı 2 milyar 887 milyon dolar, ithalatı 973 milyon dolar olarak kayıtlara geçti

Türkiye'nin şeker ticareti
AA

Türkiye'nin 166 ülkeyle yaptığı şeker ve şeker mamulleri ticaretinin büyüklüğü 5 yılda 4 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 617 milyon 85 bin dolara yükseldi. 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye, en fazla dış satımı 98 milyon 557 bin dolarla ABD'ye yaptı. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

İhracatta ABD'yi yaklaşık 45 milyon 183 bin dolarla Irak, 35 milyon 469 bin dolarla Birleşik Krallık, 27 milyon 456 bin dolarla Almanya ve 18 milyon 984 bin dolarla Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 0,1'lik azalışla 170 milyon 981 bin dolara geriledi. Şeker ve şeker mamulleri ithalatı yapılan ülkeler arasında ilk sırayı yaklaşık 41 milyon 188 bin dolarla Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 692 bin dolarla Brezilya ve 18 milyon 198 bin dolarla Cezayir takip etti.

Rusya'nın ithalattaki payı yüzde 24,1, Brezilya'nın yüzde 13,3 ve Cezayir'in yüzde 10,6 oldu.

5 YILLIK TİCARET HACMİ

Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2 milyar 887 milyon 354 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye 972 milyon 662 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin toplam şeker ticareti 5 yılda 3 milyar 860 milyon 16 bin dolar oldu. Türkiye'nin son 4 yıldır şeker ihracatı artarak devam ederken, ithalatı ise düşüş yönünde seyretti.

Şeker ihracatı, 2015'te yaklaşık 556,9 milyon dolar, 2016'da 527,5 milyon dolar, 2017'de 586 milyon dolar, 2018 yılında da 599,9 milyon dolar oldu. Aynı yıllarda şeker ithalatı ise sırasıyla 165,7 milyon dolar, 257,2 milyon dolar, 207,6 milyon dolar ve 171,2 milyon dolar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2015-2019 döneminde şeker ve şeker mamulleri ihracatı, ithalatı ve dış ticaret hacmi şöyle (dolar):

 

İhracat

İthalat

Dış Ticaret Hacmi

2015

556.922.131

165.715.646

722.637.777

2016

527.455.915

257.189.494

784.645.409

2017

585.950.003

207.585.924

793.535.927

2018

599.940.653

171.190.293

771.130.946

2019

617.085.089

170.980.792

788.065.881

Toplam

2.887.353.791

972.662.149

3.860.015.940

Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptığı ilk 5 ülke şöyle (dolar):

 

Ülke

İhracat

1

ABD

98.557.166

2

Irak

45.183.171

3

Birleşik Krallık

35.469.079

4

Almanya

27.456.144

5

Hollanda

18.983.916

Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 5 ülke şöyle (dolar):

 

Ülke

İthalat

1

Rusya Federasyonu

41.187.835

2

Brezilya

22.691.716

3

Cezayir

18.198.118

4

Hollanda

7.598.470

5

Hindistan

7.459.605

 

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