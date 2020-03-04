AA

Türkiye'nin 166 ülkeyle yaptığı şeker ve şeker mamulleri ticaretinin büyüklüğü 5 yılda 4 milyar dolara yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 617 milyon 85 bin dolara yükseldi. 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye, en fazla dış satımı 98 milyon 557 bin dolarla ABD'ye yaptı. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

İhracatta ABD'yi yaklaşık 45 milyon 183 bin dolarla Irak, 35 milyon 469 bin dolarla Birleşik Krallık, 27 milyon 456 bin dolarla Almanya ve 18 milyon 984 bin dolarla Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı ise yüzde 0,1'lik azalışla 170 milyon 981 bin dolara geriledi. Şeker ve şeker mamulleri ithalatı yapılan ülkeler arasında ilk sırayı yaklaşık 41 milyon 188 bin dolarla Rusya Federasyonu aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 692 bin dolarla Brezilya ve 18 milyon 198 bin dolarla Cezayir takip etti.

Rusya'nın ithalattaki payı yüzde 24,1, Brezilya'nın yüzde 13,3 ve Cezayir'in yüzde 10,6 oldu.

5 YILLIK TİCARET HACMİ

Son 5 yıllık dönemde Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı 2 milyar 887 milyon 354 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Türkiye 972 milyon 662 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin toplam şeker ticareti 5 yılda 3 milyar 860 milyon 16 bin dolar oldu. Türkiye'nin son 4 yıldır şeker ihracatı artarak devam ederken, ithalatı ise düşüş yönünde seyretti.

Şeker ihracatı, 2015'te yaklaşık 556,9 milyon dolar, 2016'da 527,5 milyon dolar, 2017'de 586 milyon dolar, 2018 yılında da 599,9 milyon dolar oldu. Aynı yıllarda şeker ithalatı ise sırasıyla 165,7 milyon dolar, 257,2 milyon dolar, 207,6 milyon dolar ve 171,2 milyon dolar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2015-2019 döneminde şeker ve şeker mamulleri ihracatı, ithalatı ve dış ticaret hacmi şöyle (dolar):

İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi 2015 556.922.131 165.715.646 722.637.777 2016 527.455.915 257.189.494 784.645.409 2017 585.950.003 207.585.924 793.535.927 2018 599.940.653 171.190.293 771.130.946 2019 617.085.089 170.980.792 788.065.881 Toplam 2.887.353.791 972.662.149 3.860.015.940

Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptığı ilk 5 ülke şöyle (dolar):

Ülke İhracat 1 ABD 98.557.166 2 Irak 45.183.171 3 Birleşik Krallık 35.469.079 4 Almanya 27.456.144 5 Hollanda 18.983.916

Türkiye'nin en fazla şeker ve şeker mamulleri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 5 ülke şöyle (dolar):

Ülke İthalat 1 Rusya Federasyonu 41.187.835 2 Brezilya 22.691.716 3 Cezayir 18.198.118 4 Hollanda 7.598.470 5 Hindistan 7.459.605