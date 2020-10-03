Türkiye'nin Senegal'deki eğitim elçileri: Türkiye mezunları

AA

Lise, üniversite, yüksek lisans ve dini ilimler eğitimi için Türkiye'yi tercih eden Senegalliler, öğrenim hayatlarının üzerinden yıllar geçse bile Türkiye ile bağlarını koparmıyor.

Türkiye'nin Batı Afrika'daki bir nevi yumuşak gücü haline dönüşen Senegalli öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde Türk kurum ve vakıfların yanı sıra kamu ve özel sektörde ülkelerine faydalı olmayı amaçlıyor.

AA muhabiri, Türkiye'de hala eğitimi devam eden öğrenciler ile Senegal'e dönerek iş hayatına atılan Türkiye mezunlarına öğrencilik hayatlarını ve gelecek planlarını sordu.

- "Artık Dadaş olduk, çayı kıtlama şekerle içiyorum"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) bursuyla Atatürk Üniversitesinde işletme alanında yüksek lisans yapan 33 yaşındaki Mamadou Sow, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde büyükelçi sekreteri olarak çalıştığını söyledi.

Sow, Türkiye'de okuyan arkadaşlarının anlattıklarından etkilenerek, YTB bursuna başvurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Sow, şöyle devam etti:

"Başlarda elbette zordu. Hava çok soğuktu. Hayatımda ilk kez Erzurum'da kar gördüm. Rüya gibiydi, her yer bembeyazdı. Burada Dadaş olduk artık. Türkiye'de kendimi Senegal'de gibi hissediyorum. Çayı kıtlama şekerle içiyorum, Erzurum halk dansı birinci bar oynuyorum. Türkiye, eğitim için ilk kez yurt dışına çıkacaksanız çok güvenli. Özellikle kız öğrenciler burada çok rahat. Bunu Senegalli olarak söylüyorum, Batı Afrikalı olarak söylüyorum, Müslüman olarak söylüyorum."

- "Sadece Türkiye'de okumuş bir doktorumuz eksik"

Aynı zamanda Senegal-Türkiye Mezunlar Derneğinin Genel Sekreterliğini de yapan Sow, derneğin, dönemin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın teşvikiyle 2017'de kurulduğunu ve Arı'nın kendilerine her alanda destek olduğunu kaydetti.

Sow, şimdilik 33 üyelerinin bulunduğunu bu yılki mezunlarla sayının 4-5 artabileceğini dile getirdi.

Türkiye'de eğitim almış öğrencilerin bugün Senegal'de birçok farklı sektörde çalıştığının altını çizen Sow, "Neredeyse her alanda mezunumuz var ama sadece Türkiye'de okumuş bir doktorumuz eksik şimdilik. Cumhurbaşkanlığında ve çeşitli bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız var. Kamuda ve özel sektörde de varız. Benim gibi Türk kurumlarla çalışanların yanı sıra kendi işini kuran iş adamlarımız da mevcut." diye konuştu.

- Şirket kurdu, 85 kişiye istihdam sağladı

Türkiye'ye 2001'de YTB bursuyla giden ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan iş insanı Momar Diouf'un Dakar'da kurduğu şirket, bugün 85 kişiye istihdam sağlıyor.

Diouf, mezun olduktan sonra Türkiye'de 2 farklı firmada çalıştığını ve 14 yılın ardından 2015'te ülkesine döndüğünü söyledi.

Türkiye'de satış ve enerji alanında tecrübe kazandığını kaydeden Diouf, bu tecrübelerine güvenerek Senegal'e dönünce önce distribütörlükle başladığı iş hayatında 2 yıl içinde elektrik orta gerilim ürünleri satan bir şirket kurduğunu aktardı.

- "Benim en rahat yaşayacağım yer, Türkiye"

Diouf, şirketinin bugün yıllık 10 milyon dolar ciroya ulaştığının altını çizerek, başta Senegal elektrik dağıtım şirketi olmak üzere Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin tamamıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de 15 yıl geçiren Diouf, bu süreçte Türkiye'nin hızlı gelişimine şahit olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Öğrenciliğe ilk başladığım yıllar Beşiktaş'tan Maslak'a giderken bindiğimiz otobüsleri hatırlıyorum. 2015'te ülkeden ayrılırken Marmaray açılmıştı. Müthiş bir teknolojik dönüşüm yaşadı. Türkiye ve ben de bunun bizzat şahidi oldum ancak kendimi sadece Türkiye ile de sınırlamadım. Yaz dönemlerinde kısa süreli çalışmaya Avrupa ve ABD'ye giderdim. Oraları da görünce dedim ki benim en rahat yaşayacağım yer Türkiye. O dönem Türkiye siyahilere pek alışık değildi. Merakla size bakıyorlar ancak bunu asla ırkçılıkla karıştırmamak lazım. Bunun arkasında merak ve sizi tanıma istediği var ama Avrupa ve ABD için aynı şeyi söyleyemeyeceğim."

Diouf, Türkiye Afrika ilişkilerinin hızla geliştiğini bunun da Türkiye mezunu öğrenciler için avantaj olduğunu ifade etti.

- "Ortaokuldayken Osmanlı tarihini okudum, bir merak uyandı bende"

Dakar'da bulunan Maarif Okullarında Müdür Yardımcısı olarak çalışan Hüseyin Sankanou da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla liseyi ve üniversiteyi Kayseri'de bitirdiğini söyledi.

Sankanou, ortaokulu bitirdikten sonra dini ilimler eğitimi için bir arayışta olduğunu belirterek, "Ortaokuldayken Osmanlı tarihini okudum, bir merak uyandı bende. O nedenle eğitimime Türkiye'de devam etme kararı aldım." dedi.

Türkiye'de 9 yıl geçiren Sankanou, "Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyenlere tavsiye ederim. YTB ve TDV bursları var. Bu 2 kurum da hiç para talep etmeden başarılı olmanız halinde eğitim harcamalarını karşılıyor." diye konuştu.

- "Hastalar beni merak ediyor, sohbet etmeye çalışıyordu"

Önce TDV bursuyla İstanbul'da lise ardından YTB bursuyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Malik Toure de hastane stajlarında ilginç ve renkli tecrübeler edindiğini dile getirdi.

Son sınıf öğrencisi Toure, yaklaşık 1 ay acil serviste çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalar beni merak ediyor, sohbet etmeye çalışıyor, nereli olduğumu soruyordu. Bir hasta gelmişti, ağrıları vardı. Ben de doktora eşlik ediyordum. Hasta doktorun sorduğu soruları yanıtlamak yerine bana soru sormaya başladı 'nerelisin, Somalili misin? Ben de geçen ay Somali'ye gittim seni görünce heyecanlandım' dedi. Böyle hoş anılarım var. Özellikle Afrika'ya giden hastalar kendi derdini unutup muhakkak sohbet etmek istiyor."

Uzmanlığını tamamladıktan sonra ülkesine dönmek istediğini vurgulayan Toure, "Orada bana daha çok ihtiyaç var. Türkiye'de insanı önceleyen sağlık sistemini model alarak özel bir klinik açmayı planlıyorum." dedi.

- Dini ilimler için Türkiye'yi tercih etti

Hasan Ndiaye ise diğer öğrencilerden farklı olarak herhangi bir burs programı olmadan kendi girişimleriyle Türkiye'ye giderek 3 yıl dini eğitim aldığını söyledi.

Dakar'daki Şefkat Yolu Derneğinde tercüman ve asistan olarak çalışan Ndiaye, dernekte insani yardım faaliyetlerine katkı sağladığını ve dini eğitim alan öğrencilerin takibini yaptığını dile getirdi.

Ndiaye, Türkiye'nin sadece lise ve üniversite eğitiminde değil aynı zamanda dini ilimler alanında da Senegalli öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

- Volofça belgesel çekmek istiyor

TDV bursuyla 2011'de geldiği Türkiye'de önce İlahiyat Fakültesinden mezun olan, Marmara Üniversitesinde sinema eğitimine devam Mustafa Ndiaye de Türkiye'de Afrikalı öğrencilerin oldukça rahat edeceğini söyledi.

Ndiaye "Afrika'dan gelmiş bir öğrenciyi kim görse yardım etmek ister. Sanki yardım edilmesi gerekiyor gibi bir algı var." dedi.

Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkiler geliştikçe Türkiye'de eğitim görecek Afrikalı öğrenci sayısının da artacağını ifade eden Ndiaye, burs veren kurumların öğrencileri mezun olduktan sonra da yönlendirmeye devam edebileceğini hatta iletişimlerini hiç koparmamaları gerektiğini dile getirdi.

Ndiaye, mezun olduktan sonra bir süre daha Türkiye'de kalarak sinema alanında tecrübe kazanmak istediğini vurgulayarak, hedefinin Senegal'in önemli tarihi şahsiyetlerinin hayatını Volofça çekmek olduğunu kaydetti.

- Mevcut burslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Eylül'de Senegal'e yaptığı ziyarette, Türk ve Senegalli öğrencilere karşılıklı olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinin yanı sıra araştırma programları ve dil kursları için burs imkanı öngören Yükseköğretim Bursları İş Birliği Protokolünü imzalamıştı.

YTB'nin koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de hali hazırda 40 Senegalli öğrenci eğitimine devam ederken, 30 Senegalli öğrenci de burstan yararlanarak mezun oldu.

Din eğitimi alanında yurt dışından burslu öğrenci kabul eden TDV burslarından da son 5 yılda toplam 23 Senegalli öğrenci faydalandı.