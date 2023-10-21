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BMDTÖ'nün 2021 yılından itibaren başlattığı "En İyi Turizm Köyü" girişimi kapsamında, en fazla 15 bin nüfuslu, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini devam ettiren kırsal kalkınma potansiyeli olan köyler ödüllendiriliyor.